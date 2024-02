Na noite desta quarta-feira (7), o São Paulo voltoua campo pela primeira vez após a conquista da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, o treinador Thiago Carpini optou por utilizar uma escalação alternativa e utilizou apenas um dos nomes da equipe titular da decisão, o volante Alisson. A partida terminou com uma vitória tranquilo do São Paulo diante do Água Santa, em um placar de 3 a 0, com os gols sendo marcados por Bobadilla, Juan e Alan Franco.

James fora do São Paulo

Um dos assuntos mais comentados em toda internet na tarde de ontem foi : James Rodríguez, que segundo o portal Globo Esporte, tomou a decisão de não jogar mais pelo São Paulo e rescindir o seu contrato, que é válido até 2025, e para tirar as dúvidas, após o duelo dia te da equipe de Diadema, o professor Carpini confirmou em coletiva a decisão do Colombiano.

Elenco Forte

Foto:Divulgação/São Paulo

O comandante também falou sobre a qualidade do elenco atual do São Paulo, em que mesmo com uma equipe alternativa em campo, é possível exercer um bom futebol, e repor ausências com maestria.

“Hoje ficou muito nítida a capacidade do elenco, como o grupo é forte e comprometido. Claro que durante a partida enfrentamos dificuldades, momentos ruins. Quando você roda o elenco, começa a não ter uma sequência com a mesma formação e é natural que isso aconteça. O mais importante é a disposição, a vontade de fazer. Dentro disso, começam a surgir oportunidades. Não só o Patryck , mas fiquei muito feliz pelo gol do Juan também.

Saldo positivo

Carpini também falou a respeito da sua análise da partida de forma geral, afirmando que o saldo de conjunto foi positivo.

“O saldo é positivo. Claro que existem coisas que não foram tão boas, mas prefiro tratar internamente. Não está tudo certo, tudo muito bom. Cabem ajustes. O saldo é muito mais positivo do que negativo, mas sempre tem coisas a melhorar e evoluir. Se tivesse de destacar dois pontos seriam esses: o surgimento de novas possibilidades e a competitividade.

Evolução constante

Foto:Divulgação/São Paulo

Um dos destaques da equipe tricolor que atuou na equipe titular foi o jovem lateral Moreira, o mesmo falou sobre como está sendo usufruir de um momento tão positivo, após duas lesões gravíssimas que o afastaram dos gramados por bastante tempo.

“Tenho priorizado ficar melhor fisicamente a cada dia, treinar forte, aprender com os companheiros diariamente, até porque eu tive um controle de carga na pré-temporada, e foi uma coisa primordial, pois eu fiquei muito tempo parado, claro que é ruim quando um colega se lesiona, afeta todos os aspectos.

Próximos Compromissos

O Tricolor do Morumbi volta aos gramados neste sábado (10), em que terá de enfrentar a equipe da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, ás 18h. O duelo é válido pela sexta rodada do Paulistão 2024