No último sábado (10), ocorreu mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. O rubro-negro venceu o Volta Redonda por 3 a 0 no Maracanã, em um confronto adiado da terceira rodada do Campeonato Carioca.

Apesar da boa vitória, o tema que mais chamou atenção na coletiva pós-jogo do treinador Tite foi o gramado do Maracanã, que novamente afetou a qualidade da partida.

"Inadmissível"

Foi assim que Tite definiu o estado do gramado do estádio. Para ele, é inadmissível que o gramado de um estádio como o Maracanã esteja nesse estado.

"É inadmissível o Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é o responsável, estou falando o diagnóstico. Parabéns ao Felipe, que é da nova geração de treinadores que me agradam, que gostam de jogar, gostam da bola, que querem jogar. O lance do segundo gol, de pênalti, prejudicou o Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda. Tem que ser melhor para todos. Não dá para ter um campo assim. Não dá."

Na zona mista, o goleiro Matheus Cunha corroborou com essa reclamação. O arqueiro citou a dificuldade de firmar o pé de apoio no gramado por conta da qualidade dele.

Marcelo Cortes/Flamengo

"O gramado está muito ruim, muito duro. O Ayrton bate um lateral, a bola quica no gramado e passa por cima do gol, para você ter noção do quanto está ruim. Na hora que você vai dar um lançamento, o pé de apoio e o joelho doem. Isso atrapalha, porque o Flamengo é um time que gosta de ter a bola. Tem que recalcular o passe, o domínio, tudo. O Flamengo precisa de um gramado bom."

Foi a terceira partida seguida do Flamengo no Maracanã até aqui em pouco mais de 10 dias, portanto as críticas vindo do lado rubro-negro contam com respaldo. Não é a primeira vez que se ouvem reclamações pelo estado do gramado do estádio.