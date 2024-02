O Santo André vive situação delicada no Paulistão 2024. Lanterna da competição com apenas dois pontos, a equipe do ABC Paulista tem um grande desafio para buscar o início de uma arrancada história pela permanência. Nesta segunda-feira (12), o Ramalhão enfrentará o Palmeiras, atual Campeão Brasileiro, no Estádio Bruno José Daniel e vê o meio-campista Geovane, de 24 anos, como uma das esperanças por uma reviravolta no torneio.

Em entrevista exclusiva a Vavel Brasil, o jogador projetou o duelo diante do Alviverde pela sétima rodada da competição.

"Será um grande desafio, se tratando de um clube gigante como o Palmeiras, mas estamos trainando muito e sempre temos que estar preparados pra esses duelos", disse Geovane.

Em uma situação complicada do clube no maior estadual do Brasil, Geovane se reencontrará com o técnico Márcio Fernades. Ambos trabalharam juntos no Paysandu e a boa relação entre os dois pode ser trunfo importante para um bom resultado na segunda-feira.

"Márcio é um grande treinador, onde tive o privilégio de trabalhar com ele no Paysandu. Um ser humano diferenciado. Não tenho duvidas que ele irá nos ajudar muito nessa situação".

Com metade do campeonato pela frente, Geovane comentou também sobre o que o torcedor do Ramalhão pode esperar da equipe na luta pela permanência na elite do futebol paulista. O meio-campista está confiante na busca por uma ascensão na tabela.

"Estamos trabalhando muito e acredito demais que as coisas irão melhorar. Mantendo esse empenho e personalidade vamos sair juntos dessa situação", finalizou.

Com Geovane à disposição, o Santo André volta a campo nesta segunda-feira (12), no Estádio Bruno José Daniel, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Paulista de 2024.