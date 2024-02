Com uma equipe recheada de Crias da Academia, o Palmeiras bateu o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi chedid, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Após a vitória com gol marcado por Flaco López, o técnico Abel Ferreira enalteceu a participação dos atletas criados nas categorias de base do clube: "Eles não são garotos, são jogadores do Palmeiras. Aqui cobram igual para todos", disse Abel.

"Eles sabem que se eu pudesse colocava todos para jogar, mas a Fifa coloca regras e eu não tenho o que fazer. Nosso time é uma equipe que está preparada. Viemos jogar contra o Bragantino que até o ano passado estava brigando por título. Falo para eles confiarem tanto neles quanto eu confio", pontuou.

Ainda sobre base, Abel também explicou as suas escolhas para os onze iniciais, com seis jogadores criados na Academia de Futebol.

"Eu poderia ter jogado com Lopez, Rios, Rocha ou até o Menino, mas é acreditar aqui e fazer o nosso trabalho. Nós não vamos ganhar sempre, mas vamos jogar para ganhar. Eu acredito no coletivo. Todos vão participar. O que todos acreditam eu acredito. Uma vitória difícil, contra um adversário difícil", finalizou.

O treinador também valorizou a qualidade do gramado da casa do Massa Bruta. Depois de longa polêmica entre Palmeiras, W-Torre e Real Arenas sobre a manutenção da grama artificial do Allianz Parque, o português fez questão de valorizar o Estádio Nabi Abi Chedid: "Parabenizar quem cuida desse gramado. Choveu muito, não empapou, jogo bom", falou Abel.

Com mais três pontos conquistados no Paulistão, o Pameiras se reapresenta na quinta-feira pela manhã e tem como seu próximo desafio a grande decisão da Supercopa do Brasil, contra o São Paulo, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no próximo domingo (04).