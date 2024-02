Nesta segunda-feira (12), Palmeiras e Santo André empataram a partida em 1 a 1 na sétima rodada do Paulistão no Estádio Brunão, casa do Gigante do ABC.

Após o empate, o técnico do Palestra, Abel Ferreira, comentou a respeito do empate feito no final do tempo regulamentar pelo lanterna da competição.

Fala Abel!

Após o empate, o treinador português lamentou o resultado contra o Santo André e afirmou que o estilo de jogo e a performance do Palmeiras estavam superiores ao Gigante do ABC, devido à eficácia demonstrada em campo: “Fico triste porque hoje jogamos melhor, fico triste porque, como eu já disse, o futebol é eficácia e nós fizemos de tudo hoje para marcarmos o segundo gol.”

Um dos jornalistas presentes na coletiva questionou qual era o foco da partida de hoje, e Abel respondeu que os últimos minutos foram sua maior prioridade para evitar o gol, que acabou acontecendo em um golpe de sorte: “Estávamos focados nos últimos minutos, em não permitir que o centroavante deles fizesse o movimento de profundidade sem ser perseguido pelos nossos jogadores.”

Abel Ferreira também complementou sobre o desempenho da equipe em campo e expressou que não era um jogo para se ter perdido, mas que o time desperdiçou as oportunidades: “É uma pena, pois acredito que conseguimos produzir o suficiente para marcar mais de um gol. Éramos a equipe que mais produziu, que mais vezes conseguiu criar oportunidades de gol.”

Outra coisa que chamou a atenção do torcedor e dos jornalistas foi como Abel montou sua escalação, sendo um time mesclado entre os principais jogadores do elenco e alguns atletas vindos da base.

Não é algo recente por parte do técnico, já que apresentou times mesclados em outras oportunidades dentro da competição, e hoje continuou a sua explicação sobre essa rotação: “Há muitos jogos com intervalos de dois dias e nós temos que fazer essa gestão para não perder jogadores por lesão, porque não vale a pena, e é assim que tem que ser.”

Em resumo, o português exaltou o desempenho da equipe palestrina no geral, mas apontou o erro de marcação que ocorreu em momento crucial da partida, deixando de conquistar os 3 pontos no torneio.

Sequência

O próximo duelo do Palmeiras será fora de casa contra o São Bernardo. A partida acontecerá nesta quinta-feira (15) às 19h30 no Estádio Primeiro de Maio. O jogo é válido pela oitava rodada do Paulistão.