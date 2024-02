Na tarde deste domingo (4), em partida válida pela final da Supercopa do Brasil. Palmeiras e São Paulo se enfrentam, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h (horário de Brasília). Enquanto o São Paulo busca seu primeiro título na competição, o Palmeiras vai atrás do bicampeonato.

Temporada passada do Palmeiras

O verdão vem de uma temporada muito boa, conquistando três títulos em 2023. A equipe iniciou o ano disputando a Supercopa contra o Flamengo, e em um jogo extremamente competitivo e cheio de gols, o Palmeiras venceu por 4 a 3, com gols de Raphael Veiga (2) e Gabriel Menino (2). Assim levantando a primeira taça do ano.

Pelo Campeonato Paulista, chegou até a final contra o Água Santa. No jogo de ida foi derrotado por 2 a 1, com Endrick marcando o gol da esperança. Já na volta, em pleno Allianz Parque, o time de Abel Ferreira, goleou o Netuno, por 4 a 0, com gols de Gabriel Menino (2), Endrick e Flaco López. Sendo campeão pela segunda vez na temporada, em menos de três meses.

E no Brasileirão, o clube alviverde conseguiu uma arrancada heroica, mesmo estando a 12 pontos do líder Botafogo faltando 10 rodadas para o término, conseguiu uma sequência de vitórias e contou com a sorte dos cariocas entrarem em má fase. Dessa maneira, assumiu a liderança na 34ª rodada e foi campeão na última, contra o Cruzeiro, no mesmo Mineirão que enfrentará o São Paulo neste domingo.

Mas nem todos os títulos são possíveis de conquistar. O verdão foi eliminado pelo Boca Juniors nos pênaltis, pela semifinal da Copa Libertadores e na Copa do Brasil, foi superado por 3 a 1 no agregado, pelo São Paulo, no Allianz Parque, pelas quartas de final.

Como chega o Palmeiras?

Os atletas do atual campeão brasileiro, se apresentaram na Academia de Futebol, no dia oito de janeiro. Já Abel Ferreira, chegou ao CT no dia 15, para preparar sua equipe para os desafios de 2024.

A equipe teve alguns jogos treinos para os jogadores voltarem ao ritmo ideal, sendo contra Rio Branco-SP, Lemense, EC São Bernardo, São Caetano e União Suzano.

Resultados:

Palmeiras 4x0 Rio Branco-SP - Palmeiras 3x2 Lemense - Palmeiras 2x1 EC São Bernardo - Palmeiras 3x0 São Caetano - Palmeiras 1x1 União Suzano.

Então no dia 21, estreou na temporada, pela primeira rodada do Paulistão. Empatando em 1 a 1, com o Grêmio Novorizontino, fora de casa. Três dias depois, voltou ao antigo Palestra Itália e venceu o Internacional de Limeira, por 3 a 2. Já na terceira rodada, teve seu primeiro clássico, contra o Santos, superando o time da baixada santista, por 2 a 1, dentro de casa. E no último jogo, foi até Bragança Paulista, encarar o RB Bragantino, e mesmo com a o time todo reserva, já visando a decisão da Supercopa, venceu por 1 a 0, em jogo sofrido.

O destaque do time alviverde neste início de ano é o meia Raphael Veiga, que anotou quatro gols, em três jogos disputados. O zagueiro Luan, também vem tendo boas atuações, Zé Rafael comanda a criação do jogo e Flaco López se destaca no setor ofensivo, já que Endrick está defendendo a seleção brasileira, no Pré-Olímpico e será uma perda enorme para o ataque verde.

O alviverde imponente chega em Belo Horizonte para buscar sua segunda Supercopa consecutiva. Os 11 prováveis iniciais do Palmeiras na partida, são: Weverton; Rocha, Murilo e Gómez; Mayke, Richard Rios, Zé Rafael, Veiga e Piquerez; Rony e Flaco Lopez. Técnico: Abel Ferreira