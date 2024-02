O atleta Enzo Santos chegou no Santo André no início da temporada, para disputar o Campeonato Paulista e a série D do Brasileirão. O lateral esquerdo, de 21 anos, estreou contra o Palmeiras, na sétima rodada do Paulistão, e quase marcou seu primeiro gol com a nova camisa, parando no goleiro adversário.

Em entrevista exclusiva com o repórter Matheus Greff, da VAVEL Brasil, o jogador comentou um pouco sobre sua chegada no clube e o que espera para essa temporada.

Chegada no Santo André

“Eu vim da base do XV de Piracicaba. Me profissionalizei lá, e após uns dois anos no profissional, joguei a série A2, fui campeão da Copa Paulista e eu senti que era a hora de dar um passo a mais na minha carreira. Meu contrato lá, estava acabando e surgiu a proposta do Santo André. Eu senti que era um ótimo desafio, de jogar o Paulistão, jogar contra grandes equipes. E quando chegou (a proposta) eu resolvi aceitar na hora, porque eu queria esse desafio”.

Estreia com o novo manto

“Foi uma sensação incrível. Estou desde o começo da pré-temporada, mas acabei não sendo relacionado para os primeiros jogos, mas estive sempre treinando, me preparando, sempre dando o meu máximo, porque eu sabia que uma hora a oportunidade ia chegar eu tinha que estar pronto. E ela chegou logo contra o Palmeiras, né? Que é uma das melhores equipes do país, e eu estava pronto e me senti muito bem, meus companheiros me ajudaram bastante, passaram bastante confiança. E o gol quase saiu, e se saísse o gol, ia ser para fechar com chave de ouro. Mas o importante é que a gente conseguiu buscar o empate, e achei que foi uma boa estreia”.

Projeção para temporada

“Falando a nível de grupo, além da permanência no Paulistão, a gente sabe que ainda tem a chance de classificação. Então a gente vai buscar esses dois objetivos. E para o restante da temporada, colocar o Santo André na série C de novo. Acho que o time do tamanho do Santo André, na cidade que é, merece estar jogando de volta em uma divisão maior. E a gente está se estruturando ali, a diretoria está estruturando o clube para que a gente possa subir de divisão nacional também”.

Próximo jogo

O Santo André encara o São Bernardo pelo Paulistão, no Estádio Primeiro de Maio, na segunda-feira (19), às 19h.