Na noite desta quinta-feira (15), o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, foi palco do confronto entre Guarani e Santo André,, que terminou em um empate por 2 a 2, em partida valida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista de 2024.

Primeira etapa bugrina



Com o novo técnico no comando, o Guarani dominou o primeiro tempo saindo na frente do placar com um pênalti convertido por Pablo Thomaz aos 25 minutos, e Régis que após uma roubada de bola, invadiu a área e finalizou para o fundo da rede.

Enfrentando a pior defesa do campeonato, o Guarani conseguiu se impor ofensivamente e foi para o intervalo com uma vantagem de 2 a 0 no placar.

Empate do Ramalhão



Já na segunda etapa, o Santo André cresceu na partida e criou mias oportunidades. Bruno Michel balançou as redes com um gol de cabeça, porém, foi anulado por impedimento.

Sem deixar o time da casa jogar, o Santo André diminui aos 37 com pênalti convertido por Lohan. A equipe andreense foi atrás do resultado, e ao apagar das luzes, Wellington Reis balançou a rede e empatou o confronto em Campinas.

Como os times ficam?



Com o empate de hoje, a briga pelo rebaixamento continua de maneira acirrada. Guarani chega a cinco jogos sem vencer, somando cinco pontos na 13° colocação na tabela geral. Já o Santo André conta com quatro pontos na 15° colocação, sendo a única equipe sem vitórias na competição.

Em suas chaves, o Santo André momentaneamente é o 3° colocado do Grupo A, um ponto atrás do Ituano, que é o 2° com seis. O Santos, líder do grupo, já garantiu a vaga no mata-mata. Já o Guarani é o lanterna do Grupo B, estando há sete pontos da Ponte Preta, vice colocada. Lembrando que no Paulistão avança de fase os dois melhores de cada grupo.

Próximos jogos



Na próxima rodada, o Guarani visita a Portuguesa no domingo (18) ás 18h00, no Canindé. Já o Santo André fecha a rodada na segunda-feira (19), ás 19h00, no clássico contra o São Bernardo, no Estádio 1° de Maio.