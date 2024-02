A Inter de Limeira segue em campanha firme no Paulistão. O Leão venceu o Novorizontino por 3 a 1 nesta quinta (15) em seu estádio Major Levy Sobrinho pela 8ª rodada do campeonato.

Com a vitória, a equipe chega aos 13 pontos e se mantém na segunda colocação do Grupo C, dentro da zona de classificação à segunda fase. A posição é ainda mais promissora considerando que a diferença para o líder Bragantino é de apenas um ponto e o Leão possui um jogo disputado a menos.

O duelo com o São Paulo, válido pela 5ª rodada, será jogado no próximo dia 21 de fevereiro, quarta-feira. O Mirassol, na terceira colocação com onze pontos, e o Corinthians, em último com nove, se juntam ao time de Bragança Paulista na torcida para que a equipe de Limeira não vença.

Os três pontos na rodada atual vieram para a Inter em um jogo intenso. Logo aos 4', Everton Brito derrubou Rômulo na grande área e a arbitragem marcou pênalti para o Leão. Zé Mário fez a cobrança e abriu o placar.

Em desvantagem, o Novorizontino fez pressão no campo de ataque e levou perigo em algumas oportunidades. O Tigre do Vale, inclusive, foi superior em finalizações, com 16 a oito, apesar de não ter sido muito efetivo: cinco a sete nos chutes que atingiram o gol.

Ainda assim, uma das finalizações dos visitantes encontrou a meta adversária, aos 44'. Neto Pessoa recebeu lançamento da direita na área e finalizou de letra. O goleiro Max Walef soltou a bola em uma defesa aparentemente simples e deixou ela livre para o mesmo atacante completar para as redes.

Na segunda etapa, Andrew foi que colocou a Inter na frente mais uma vez. Aos 52', ele pegou sobra na segunda trave depois que o arqueiro afastou mal o cruzamento da esquerda e mandou para o fundo do gol.

Diego Quirino aumentou o placar então, exatamente dez minutos depois. O camisa 9 já tinha perdido duas boas chances de marcar anteriormente, mas dessa vez não desperdiçou. Uma boa troca de passes do Leão terminou em assistência de Zé Mário para ele completar para dentro da meta.

O jogo ficou assim até o final, deu a vitória para os mandantes e a derrota para os visitantes. O Novorizontino fica agora com doze pontos no Grupo D e briga pela segunda posição com o São Bernardo, que tem a mesma pontuação. O time do ABC termina jogo contra o Palmeiras ainda nesta quinta (15) para finalizar a rodada. O São Paulo lidera com 13 pontos e o Botafogo-SP está em último, com oito.