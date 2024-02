As equipes Mirassol e Santo André se enfrentaram nesta quinta-feira (8), às 19h, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Em uma atuação dominante em casa, o Mirassol goleou o Santo André por 4 a 0, complicando a situação do time, que é o lanterna do Paulistão. O Leão aproveitou a vantagem numérica desde o início, após a expulsão de Júnior Caiçara. A arbitragem ficou por conta de João Vitor Gobi.

Primeiro tempo de gols e cartões

O Mirassol começou forte na partida, abrindo o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com Dellatorre, que aproveitou o rebote após cabeceio de Luiz Otávio para fazer 1 a 0. A situação do Santo André se complicou ainda mais aos 18 minutos, quando Júnior Caiçara recebeu cartão vermelho por impedir uma chance clara de gol do Dellatorre.

Aos 25 minutos, Rodrigo Ferreira ampliou a vantagem do Leão, aproveitando um cruzamento de Fernandinho pela ponta esquerda. O time da casa continuou pressionando e quase marcou o terceiro com Dellatorre novamente, após escanteio que obrigou o goleiro do Santo André a fazer boa defesa aos 33 minutos.

Aos 48 minutos, Dellatorre converteu um pênalti e ampliou para 3 a 0 no último lance do primeiro tempo, assumindo a artilharia da equipe no Campeonato Paulista.

Segundo tempo para finalizar com goleada

O segundo tempo começou com o Mirassol mantendo pressão em campo. Aos 11 minutos, o Leão ampliou ainda mais sua vantagem com um gol de Negueba, que aproveitou um escanteio cobrado por Chico Kim e cabeceou com precisão no canto do goleiro, em uma jogada ensaiada que resultou no quarto gol do Mirassol.

A partida seguiu com o domínio da equipe da casa, enquanto o adversário lutava para se recuperar, mas o resultado ficou 4 a 0 para o mandante. O Santo André busca ainda sua primeira vitória no Paulistão e o Leão soma 3 pontos.