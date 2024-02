Depois de duas derrotas consecutivas, o Rio Branco voltou a vencer na Série A4 do Paulistão ao bater o SKA Brasil por 2 a 1 no último sábado com o gol da vitória marcado pelo zagueiro Gustavo Brandão. Com o resultado positivo dentro de casa, a equipe chegou a sete pontos e ao sétimo lugar na tabela de classificação.

Titular da equipe desde a sua chegada no início desta temporada, o defensor de 22 anos já balançou as redes duas vezes pelo Rio Branco nas cinco partidas disputadas até o momento no Paulistão. Com boa presença na área ofensiva, o jovem já soma cinco gols marcados em apenas 21 jogos como atleta profissional.

"Graças a Deus pude ajudar a equipe com o gol da vitória no último jogo e isso creio que seja fruto do trabalho diário não só meu, mas de toda a equipe. Tenho trabalhado para ajudar a equipe não somente na minha função, que é de marcação e evitar de sofrermos gols, mas também procuro ser agressivo dentro da área de ataque para fazer os gols", comentou o zagueiro.

Após dois tropeços consecutivos, diante de Grêmio Sãocarlense e Jabaquara, o Rio Branco se reabilitou com o triunfo na última rodada. Para Gustavo Brandão, a frustração nas duas derrotas foi grande devido ao alto volume de jogo da equipe em ambas as partidas, mas agora é preciso olhar para frente para seguir subindo na tabela.

"Tivemos infelizmente duas derrotas e isso nos deixa um pouco chateados por conta da forma como aconteceram, com a gente jogando melhor as partidas, mas o gol não saindo. Mas em nenhum momento a equipe baixou a cabeça ou desanimou, pelo contrário, trabalhamos ainda mais porque sabemos da nossa qualidade como um grupo e que a vitória iria acontecer, e graças a Deus nesse jogo conseguimos ter êxito e alcançar os três pontos. Agora é continuar trabalhando focados pra chegar ao topo da tabela e se manter lá", projetou o zagueiro, que na quarta-feira volta a campo diante do Audax, fora de casa, pela sexta rodada.