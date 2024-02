Iniciando o mês de fevereiro, o Ska Brasil terá as próximas duas rodadas do Campeonato Paulista Série A4 fora de casa. Após o revés por 2 a 1 na estreia, diante do Audax, em Santana de Parnaíba, o Ska viaja para o interior de São Paulo para enfrentar Taquaritinga e Barretos.

A Águia viaja nesta sexta-feira (2), e terá o primeiro confronto no sábado, na cidade onde nasceu o pentacampeão Edmílson Moraes, presidente do Ska. A partida será válida pela segunda rodada, e acontecerá no Estádio Taquarão, às 15h.

“Estamos no início do campeonato e já faremos nossa primeira viagem do ano, para duas partidas importantíssimas, onde iremos buscar nossas primeiras vitórias na competição. Nosso grupo vem trabalhando forte e acreditando muito no trabalho do professor Max Sandro e toda comissão, confiando que voltaremos com nossos primeiros pontos na Série A4”, afirmou o volante Victor Zaga, atleta formado no Ska Brasil desde o Sub-17, em 2019, no primeiro ano de existência do clube, e que está no Profissional pela segunda temporada.

Zaga foi o autor do primeiro gol do Ska Brasil na nova divisão da FPF, contra o Audax, e com a boa performance na partida entrou na Seleção da primeira rodada da competição.

Na sequência, pela terceira rodada, o Ska segue para Barretos, para enfrentar o time da casa no Estádio Fortaleza, às 20h, no dia 7 de fevereiro.

Como novidade, para a viagem, estão o goleiro Pedro Cruz e o atacante japonês Shoma Kai, recém promovidos do Sub-20 e que foram convocados pela primeira vez para viajar com o Profissional, além dos atletas Mateus Petri e Ricardo Bambú, que chegaram nesta temporada.

A Águia de Santana de Parnaíba voltará a jogar em casa somente na quarta rodada, diante do Independente de Limeira, no sábado de carnaval (10), às 15h.

Confira os atletas convocados para a viagem:

Goleiros: Lucas Bergantin (2001), Gabriel Buzzetto (2002) e Pedro Cruz (2004).

Zagueiros: Luiz Eduardo (1993), Vitor Becker (2001), Ricardo Bambú (2001), Caio Henrique (2002) e Zé Mendes (2002).

Laterais: Alan Dias (2001) e Renato Marola (2002); Harinson (2001) e Mateus Petri (2002).

Meio-Campistas: Arthur Macaé (2001), Sergio Dias (2001), Sávio (2001), Felipe Urbano (2001), Victor Zaga (2002) e Guilherme Baldória (2005).

Atacantes: Vicente (1996), Guilherme Vieira (2000), Rafael Lucas (2000), Emanuel (2001), Kaique Maciel (2001), Shoma Kai (2003), Gabriel Razera (2004).