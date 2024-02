O Palmeiras alcançou o novo recorde de público da Arena Barueri no melancólico empate em 2 a 2 diante do Corinthians, na noite deste domingo (18), pelo Campeonato Paulista.

O Verdão levou 29.647 torcedores para o Dérbi em Barueri e superou o antigo recorde de público da Arena. O anterior era de 28.557 torcedores, na final da Copa do Brasil de 2012, diante do Coritiba. A renda do duelo diante do Corinthians também foi uma das maiores do Alviverde na temporada. O valor bruto foi de R$ 1.557.484,00.

O Maior Campeão do Brasil volta a campo no próximo sábado (24), às 18h, diante do Mirassol, pela décima rodada do Paulistão e terá a oportunidade de superar mais um recorde da Arena Barueri, considerada por muitos a segunda casa palmeirense.