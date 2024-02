O Palmeiras fez 87 minutos de uma grande partida diante do Corinthians, mas, em poucos minutos, viu uma grande e convincente vitória por 2 a 0, com gols de Endrick e Flaco López, escorrer pelos dedos e ser interrompida com um final melancólico e um empate em 2 a 2 no primeiro Derby da temporada.

Após o duro empate diante do maior rival na noite deste domingo (18) na Arena Barueri, o técnico Abel Ferreira lamentou o resultado e voltou a insistir a falta de eficácia da equipe e a necessidade de melhorar nos minutos finais das partidas.

"Sentimento de derrota, concordo que as substituições poderiam ter sido diferentes, porque a gente espera uma coisa e é outra. Houve um cruzamento atrasado. Já falei aqui várias vezes que o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina. Concordo que houve um jogo até os 87 minutos. Produzimos muito, assim como no último jogo. Futebol é assim. Acho que fizemos um jogo intenso, criamos muita oportunidade, sem deixar o adversário jogar", analisou Abel.

"Fomos muito contundentes, jogamos, criamos, intensidade boa, jogo intenso. Dificil explicar o que aconteceu. Vou tentar rever o jogo. Não tenho razão. Como vou explicar as chances perdidas? Não teve nada a ver com volume que criamos. Se chegasse e falasse que fez cinco ou seis chutes, que não criou, mas não foi o caso. Nosso problema não tem sido o volume. Estamos a fazer gols, mas falta um bocadinho que está esquisito", ponderou o comandante.

Com a grande atuação do Verdão durante quase todo o duelo, Abel fez questão de ressaltar a qualidade do jogo e se mostrou descontente com os tentos sofridos pela a equipe alviverde.

"Apesar da tristeza ou do empate, eu não posso esquecer do grande jogo que fizemos e poderia ter sido outro resultado e não foi, foi 2 a 2, tenho que aceitar e seguir. É o resultado que toma conta dos jogadores e não o contrário. Nós temos que tomar conta das nossas tarefas".

"Vamos aceitar que foi um jogo que aconteceu o que aconteceu, vou tentar preparar minha equipe nesses últimos cinco minutos. Eu vi uma equipe que fez o futebol total. Depois foi responsabilidade dos jogadores, do treinador", completou Abel.

Com 18 pontos na tabela do Campeonato Paulista, o Palmeiras é líder do Grupo B e segundo colocado geral do torneio, atrás apenas do Santos, com 19. Os comandados de Abel Ferreira agora terão semana livre para trabalhar até o confronto diante do Mirassol, pela décima rodada do estadual, no próximo sábado (24), às 18h, novamente na Arena de Barueri.