O ABC garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil na última quarta-feira (21). Diante do Treze, o alvinegro acabou saindo atrás dos marcadores, mas buscou o empate em 1 a 1 e conseguiu avançar na competição.

Um dos destaques do time, o atacante Ruan falou sobre a partida e destacou a determinação do ABC para chegar ao resultado necessário que precisava para seguir viva no torneio.

"Ficamos muito felizes com a classificação para a segunda fase. Foi um jogo difícil, o Treze tem uma equipe muito qualificada, mas tivemos determinação para ir atrás do resultado e conseguimos seguir adiante na competição. Agora é continuar trabalhando duro para continuar avançando nas próximas fases", disse o jogador.

Logo após o embate pela Copa do Brasil, o ABC terá outro jogo importante pela frente. O alvinegro enfrenta o Santa Cruz de Natal neste sábado (24), às 18h (de Brasília), valendo uma vaga na final do primeiro turno do Campeonato Potiguar.

"Com a semifinal chegando, sabemos que não podemos relaxar. O Santa Cruz é um time forte que também fez uma boa campanha, mas estamos confiantes em nossa capacidade. Vamos manter o foco e buscar mais uma vitória no Estadual para chegarmos à final do primeiro turno", declarou Ruan.