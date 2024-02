Foi necessário um minuto para o lateral-esquerdo Gabriel Carioca mostrar que ainda pode ser um nome importante para o Uberlândia no Campeonato Mineiro 2024. Acionado na etapa final, na tarde do último sábado, o jogador marcou o gol da vitória do Verdão, por 2 a 1, sobre o Athletic, no Parque do Sabiá.

Aos 26 anos, Gabriel Carioca nunca jogou no futebol do Rio de Janeiro, sendo conhecido no futebol mineiro. Um dos remanescentes do Uberlândia, o jogador já passou por Pouso Alegre, Nacional de Muriaé, Villa Nova e Tombense. Contra o Athletic, o lateral foi “Iluminado”, ao entrar no lugar de João Victor, aos 39 minutos do segundo tempo, e ajudar o Alviverde do Triângulo a alcançar sua segunda vitória consecutiva.

Essa foi somente a terceira partida de Gabriel Carioca na temporada, que aproveitou bem os 15 minutos que teve no Parque do Sabiá.

"Uma vitória muito importante para a nossa briga no campeonato, uma sequência importante demais. O time vem buscando esses resultados positivos e agora com essas duas vitórias seguidas nos dá mais confiança para ir para a última rodada e buscar os pontos”, disse o jogador.

Curiosamente, o que antes era o pior time da competição, ocupa a vice-colocação do Grupo B, atrás somente do Atlético-MG. O Alviverde do Triângulo tem a maior sequência de vitórias vigente junto com Tombense e Cruzeiro, seu próximo adversário.

“A mudança de chave foi a gente se fechar, ninguém queria chegar no final e brigar no triangular do rebaixamento. Nosso pensamento sempre foi a classificação para o Troféu Inconfidência. Estamos trabalhando forte e com certeza daremos 100% em campo na última rodada", completou.

Campeonato Mineiro 2024

O Uberlândia ocupa a segunda colocação do Grupo B, com oito pontos em sete rodadas disputadas. Neste sábado, o Alviverde do Triângulo visita o Cruzeiro, às 16h30, no Mineirão. A partida é válida pela última rodada do Campeonato Mineiro.