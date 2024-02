Vindo de derrota, o Villa Nova tem pela frente uma sequência decisiva para buscar a liderança do Grupo B do Campeonato Mineiro 2024. São três jogos e o primeiro acontece neste domingo, contra o América-MG, na Arena Independência.

A chave está embolada e o Leão mantém viva a possibilidade de liderar a chave que tem Atlético-MG, Pouso Alegre e Uberlândia. Na segunda colocação, o Villa Nova perdeu a liderança para o Galo no saldo de gols, já que na última rodada foi goleado por 4 a 1 para o Athletic em casa.

A equipe, porém, vinha de uma sequência positiva, sendo duas vitórias e um empate. O adversário da vez é o América-MG, mas o meia Neto, emprestado pelo Atlético-MG, não esconde a atenção do grupo ao Galo.

“Estamos buscando a liderança, com certeza. Sabemos do poder do Atlético. Temos o número de pontos que eles têm e o mesmo número de jogos pela frente. Temos que buscar três vitórias. Já mostramos que podemos conseguir e fazer bom desempenho”.

Emprestado pelo Atlético, o meia Neto tem dois gols somados. O jovem de 21 anos está entre os artilheiros do Villa Nova ao lado dos atacantes Caio Mancha e Guilherme Santos.

“A nossa expectativa é grande. Sabemos que são poucas equipes do interior que vão conseguir tirar pontos contra eles e se conseguirmos será valioso somando com a classificação”.

Campeonato Mineiro

O Villa Nova entra em campo neste domingo, às 16h, diante do América-MG, na Arena Independência. O confronto é válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro 2024.

A Tabela

No momento, o Villa Nova tem seis pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo B do Campeonato Mineiro, atrás somente do Atlético. Em cinco rodadas o Leão somou duas vitórias, um empate e duas derrotas, sendo oito gols marcados e nove sofridos. Na sequência aparecem Pouco Alegre, com seis pontos, e Uberlândia, com apenas dois.