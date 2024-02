Na manhã desta terça-feira (27), durante a reapresentação do elenco santista, o Santos organizou um momento de descontração no CT Rei Pelé, o time está em um excelente momento na temporada, liderando o Grupo A e disputando a liderança geral do campeonato Estadual.

Adilson Durante Filho, ex-conselheiro do clube que foi expulso em 2019 por declarações racistas, foi quem fez o convite a Robinho. Sua expulsão foi anulada dois anos depois porém, suas falas preconceituosas geraram debates diante da volta de Adilson para trabalhar com a nova gestão.

“Sempre que tiver um pardo, o pardo o que que é, não é aquele negão, também não é o branquinho. É o moreninho, da cor dele. Desses caras, tem que desconfiar de todos. Todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo o Pedro, o Pedro é tipo índio, tipo chileno, essas porras. Estou dizendo mulato brasileiro, entendeu, dos pardos brasileiros. São todos mau caráter. Não tem um que não seja”, falou Adilson em um áudio na época.

A princípio, o ex-jogador esteve no CT para acompanhar seu filho Robson no sub-17. O Santos que durante o dia não se pronunciou, emitiu uma nota nesta noite negando o convite a Robinho para o churrasco. Entretanto, confirmou que o ex-atleta esteve presente no CT com seu filho, e de acordo com o clube, foi somente cumprimentar os presentes na confraternização.

Confira a nota do Santos na íntegra:

“O Santos FC esclarece que o ex-jogador Robinho esteve nesta terça-feira (27) no CT Rei Pelé, para acompanhar o seu filho, Robson, atleta da categoria sub17, em exame médico e apenas cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local para o elenco, comissão técnica e diretoria. O Clube deixa claro que não houve convite, muito menos a participação na confraternização.”



Lembra-se do caso Robinho

Robinho foi condenado última instância em janeiro, a cumprir nove anos de prisão pela Justiça italiana por participação em um caso de estupro coletivo cometido contra uma mulher albanesa, em janeiro de 2017, em Milão. À época, a vítima tinha 23 anos.

Em liberdade por estar morando no Brasil durante todo o processo de julgamento e condenação na Itália, Robinho terá o seu processo analisado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no próximo dia 20 de março para saber se terá que cumprir pena em regime fechado em solo brasileiro.