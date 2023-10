João Basso tem lesão detectada na coxa e pode não jogar mais pelo Santos em 2023

Em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, no último domingo (29), o zagueiro do Santos, João Basso, sentiu a coxa aos 10 minutos de jogo e pediu para ser substituído.

Após a realização de exames, detectaram uma lesão muscular importante no bíceps femoral da coxa esquerda. Portanto, o jogador pode não jogar mais pelo Peixe em 2023.

O camisa 2 da equipe da baixada, já iniciou o tratamento no CT Rei Pelé e o que se sabe até o momento é que a recuperação será de longo prazo. As opções que o técnico Marcelo Fernandes tem para cobrir a posição que ficará desfalcada são poucas, apenas os zagueiros Messias e o Joaquim.

O jovem zagueiro de 18 anos, Jair, não é uma opção imediata, pois o mesmo está se recuperando de uma cirurgia feita no joelho e está buscando voltar com a sua melhor forma física e também precisa obter ritmo de jogo. Os laterais Dodô e João Lucas, também são possíveis opções para o comandante do Santos, caso queira optar por jogar com três zagueiros na linha defensiva. Ambos os jogadores já treinaram nessa posição.

Próximo confronto do Peixe

O Santos volta a campo nesta quarta-feira (1), às 20h (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo complicado e muito importante contra o Flamengo no Mané Garrincha.