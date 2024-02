Nesta quarta-feira (28), o Botafogo selou a sua classificação para a terceira fase da Copa Libertadores ao vencer o Aurora por 6 a 0, fazendo 7 a 1 no agregado total dos dois confrontos da segunda rodada.

O jogo, que ficou marcado tanto pelos quatro gols de Junior Santos, quanto pelo hat-trick de assistências e o gol de Tiquinho Soares, foi de coletiva de imprensa bem longa para abordar todos os assuntos pertinentes.

A princípio, as perguntas foram focadas na questão da mentalidade e da virada de chave, mas também se falou bastante sobre os feitos de Junior Santos, que cedeu entrevista coletiva. Além dele, Fabio Matias, treinador interino do Botafogo na partida, também esteve lá e respondeu algumas questões aos jornalistas.

Afastar o fantasma de 2023

Numa das primeiras perguntas, Fábio logo tocou no assunto do ano de 2023, marcado pela perda do título brasileiro por parte do Botafogo, que foi superado pelo Palmeiras nas rodadas finais, mesmo tendo liderado o campeonato por mais de 30 rodadas das 38 totais.

"Toda a vez que a gente fala desse assunto é um pouco delicado. Quando a gente iniciou o trabalho, pouco a gente falou a respeito sobre. Tem muita gente remanescente do ano passado, mas tem muita gente nova. Esse período já passou. Dia sete de janeiro iniciou-se uma nova temporada. Temos que colocar um ponto final no passado. Já foi. Vamos para o próximo jogo, próximo dia de trabalho. A gente já recomeçou em janeiro. Isso é algo que tem que ficar bem claro."

Plano de jogo para a goleada

Fábio Matias falou sobre o plano de jogo que foi executado para a partida contra o Aurora, resultando na goleada por 6 a 0.

"Quando elaboramos o plano de jogo, a ideia do jogo era essa. A ideia era ser uma equipe agressiva, que pressionasse o adversário, que fizesse ele sentir o nosso peso dentro de casa. Eu vendi muito isso. A gente vende ideias, e os atletas compraram a ideia. Com o peso da torcida a favor, gerou uma energia muito forte. Quando colocamos o plano de jogo, os atletas olharam e falaram que era isso o que eles queriam. Essa energia de já buscar o gol trouxemos para dentro de campo. E de continuar buscando isso. Quando fomos para o intervalo, pedimos para manter isso. Os atletas conseguiram executar isso da melhor forma possível."

Próximos compromissos

O Botafogo enfrenta o Fluminense no Maracanã nesse próximo domingo (03) pela última rodada da Taça Guanabara. Após isso, enfrenta o RB Bragantino pela terceira fase da Copa Libertadores no estádio Nilton Santos.

Promessa de semana agitada para o alvinegro.