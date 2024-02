Neste sábado (24), o Botafogo cumpriu com as expectativas e venceu o Audax por 2 a 0 sem grandes dificuldades em duelo válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara, a fase de classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Diego Hernández e Janderson.

Botafogo afastou pressão abrindo o placar com muita rapidez

O alvinegro carioca fez a sua primeira partida sem a comissão técnica de Tiago Nunes, demitido por John Textor após sofrer empate nos acréscimos contra o Aurora-BOL. Sob comando do auxiliar fixo Fabio Mathias, o Botafogo entrou em campo com alguns titulares poupados.

Precisando dar uma resposta aos poucos torcedores presentes em um melancólico Nilton Santos, o alvinegro começou a partida exercendo muita pressão em cima do lanterna Audax, centralizando as ações ofensivas em cima de Savarino.

Com apenas três minutos de partida, Savarino tocou na medida para Diego Hernández surgir na área e concluir de forma certeira para marcar o primeiro do Botafogo. No entanto, quando tudo indicava que o alvinegro manteria a pressão, a intensidade rapidamente diminuiu na sequência do primeiro tempo.

Observando a fragilidade técnica do adversário e a necessidade de evitar desgaste antes do jogo decisivo de quarta-feira em meio à uma tarde de forte calor no Rio de Janeiro, o Botafogo administrou o tempo e não sofreu chances de gol durante a etapa inicial.

Gol alvinegro no início do segundo tempo eliminou chances de reação do Audax

No segundo tempo, o Botafogo voltou com Janderson no lugar de Tiquinho Soares, centroavante que foi recebido com vaias da torcida alvinegra após ter sido alvo de protesto nos muros do Estádio Nilton Santos durante a semana.

Janderson mais uma vez e precisou de apenas três minutos para concluir a jogada iniciada por Marçal e Kauê na ponta direita para concluir e ampliar a vantagem do Botafogo para 2 a 0, deixando a vitória muito encaminhada.

Na sequência, Janderson teve a chance de fazer mais um gol mas acabou errando na finalização. Mesmo assim, as boas atuações em meio à um momento muito conturbado podem lhe render a titularidade diante do Aurora.

O Botafogo teve algumas chances de gol na sequência da etapa complementar e seguiu muito superior diante de um rebaixado Audax, também eliminado da Copa do Brasil.

Tabela

Com essa vitória, o Botafogo chegou a marca de 17 pontos e segue na briga por uma das vagas às semifinais, colocando pressão em cima de Vasco e Nova Iguaçu. O desafio final na Taça Guanabara será contra o Fluminense. Enquanto isso, o Audax seguiu zerado, confirmando matematicamente o rebaixamento à segunda divisão do estadual.

Sequência

Na próxima quarta-feira (28), o Botafogo define grande parte de sua temporada no jogo de volta da 2ª fase da Conmebol Libertadores diante do Aurora, no Estádio Nilton Santos, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.