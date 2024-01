Na tarde deste sábado (27), o Botafogo venceu o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 0, e assumiu a liderança do Carioca, no estádio Nilton Santos. Junior Santos e Jeffinho anotaram para o Alvinegro.

Sem grandes emoções

O jogo começou com o time da casa tendo domínio, trabalhando a bola sem pressa. Do outro lado, o Sampaio e sua boa marcação na defesa, não deu espaços para o ataque do Botafogo. Aos 14, Junior Santos fez fila na defesa do Sampaio Corrêa, invadiu a área e no último toque foi desarmado pela defesa.

Galinho da Serra chegou em alguns contra-ataques, mas pecou na conclusão das jogadas. Aos 47, Abner recupera a bola no campo de ataque, carrega até a intermediária e chuta cruzado à esquerda do gol de John. Sem mudanças, o árbitro soou o apito e mandou as equipes para o vestiário.

Botafogo domina e marca

O jogo recomeçou com os comandantes promovendo mudanças, que até deram ânimo e volume a partida. Aos nove, Junior Santos recebeu cruzamento de Hugo e concluiu de cabeça para abrir o placar. Com vantagem no marcador, o Alvinegro passou a ditar as ações e manter bola no pé com mais tranquilidade.

O Sampaio Corrêa até tentou alguns contra-ataques, mas sem boas finalizações. No fim, Jeffinho tabelou bonito com Matheus Nascimento, entrou na área de cara com Leandro e bateu no canto, a bola ainda tocou na trave antes de entrar, mas foi gol do Botafogo, mais um para fechar a conta e assumir a liderança.

Mas, e como fica?

Com a vitória, o Botafogo chegou a 9 pontos e assumiu a liderança provisória da competição. Já o Sampaio Corrêa continua na décima posição, com 1 ponto.

Próximos Jogos

O Botafogo volta a campo na terça-feira (30), para enfrentar a Portuguesa, às 21h30, no Nilton Santos. Na quarta-feira (31), o Sampaio Corrêa, enfrentará o Flamengo, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.