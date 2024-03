Portuguesa e Mirassol se enfrentam neste sábado (02), pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h (horário de Brasília) e terá como palco o estádio do Canindé, em São Paulo.

LUSA PRECISANDO VOLTAR A VENCER

​​​A Portuguesa chega para o confronto deste sábado precisando de uma redenção no estadual. Atual segunda colocada do Grupo A, a Lusa vem de duas derrotas seguidas e ainda não carimbou sua vaga para a próxima fase da competição. Em 10 partidas disputadas até aqui, a equipe possui 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, sendo a equipe que mais perdeu entre todas do campeonato.

Mesmo com um desempenho abaixo até aqui, a portuguesa ainda briga por uma vaga na próxima fase, porém precisa vencer para continuar na disputa, já que está apenas um ponto atrás do terceiro colocado Ituano, e maior concorrente na disputa, pelo mata-mata.

Provável escalação: Thomazella; Quintana, Robson e Patrick; Douglas Borel, Tauã, Dudu Miraíma, Giovanni Augusto e Eduardo Diniz; Paraizo e Felipe Marques. Técnico: Pintado.

MIRASSOL BUSCANDO O MATA-MATA

​​​​​O Mirassol chega à décima primeira rodada ainda tentando uma vaga para o mata-mata. Atual terceiro colocado do Grupo C, o Leão totaliza 14 pontos até aqui e tem a mesma pontuação que a Inter de Limeira, segunda colocada e principal adversária na disputa pela vaga à próxima fase. Em 10 duelos disputados, o Leão possui 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas.

​​A equipe da cidade de Mirassol precisa da vitória no confronto deste sábado para continuar na briga pela classificação e também precisa torcer para uma derrota da Inter, podendo assim, caso aconteça isso, depender apenas de si para buscar a vaga ao mata-mata na próxima rodada.

Provável escalação: Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luis Otavio, Marcelo (Diego Gonçalves), Danielzinho, Gabriel, Chico Kim (Paulinho Bóia), Fernandinho (Isaque), Negueba e Dellatorre. Técnico: Mozart.

ONDE ASSISTIR:

A partida terá transmissão ao vivo pelo PaulistãoPlay no streaming, e também pela CazéTv no YouTube.