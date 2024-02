Na tarde deste domingo (11), em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu a Portuguesa, por 2 a 0, na Neo Química Arena. Com gols de Maycon e Yuri Alberto.

Show dos goleiros

A partida começou com as duas equipes atacando, mas foi a Lusa que levou mais perigo, com Chrigor, que finalizou da pequena área e Cássio defendeu com a ponta do pé. Em seguida, o Corinthians deu a resposta na bola parada, mas Raniele furou e perdeu uma grande chance.

Aos 14 minutos, Yuri Alberto recebeu na grande área e finalizou de primeiro, mas parou no goleiro adversário. Garro também teve sua chance, mas Thomazella impediu o gol, com uma bela defesa.

Giovanni Augusto tentou do meio de campo, mas sem sucesso. Após jogada ensaiada, Pedro Raul soltou uma pancada do meio da área, e Thomazella fez uma defesa milagrosa, salvando sua equipe.

Chrigor e Pedro Raul se lesionaram e tiveram que deixar o jogo. Mas o timão continuou no ataque, e Wesley na jogada individual, quase abriu o placar. Até que aos 43 minutos, Fágner foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Maycon foi para cobrança e converteu, abrindo o placar na Neo Química Arena.

Os visitantes tentaram empatar nos acréscimos, com Felipe Marques, que soltou uma bomba de dentro da área e Cássio fez uma grande defesa. Garantindo a vitória parcial do seu time.

Vitória garantida

A segunda etapa começou com a Portuguesa aproveitando falha da defesa, mas Felipe Marques finalizou mal e perdeu uma chance clara. Henrique Dourado também tentou de longe, mas mandou para fora.

O time mandante voltou a dominar a partida, e aos 19 minutos, Raul Gustavo aproveitou bola cruzada por Rojas, mas desviou a bola para fora. Cinco minutos depois, Maycon cruzou para Yuri Alberto, que por pouco não chegou na bola para desviar para o gol.

A Lusa tentou empatar com Zé Ricardo, que mandou para fora. Até que aos 32 minutos, Maycon lançou para Yuri Alberto, que levou sozinho até a grande área e mandou a bola para o fundo do gol. Ampliando o placar para 2 a 0.

Rojas e Gustavo Silva ainda tiveram a oportunidade de aumentar o saldo de gol, mas Thomazella salvou a Portuguesa. Assim a partida encerrou com vitória Corinthiana, que dá esperanças para uma possível classificação no Paulistão.

Situação na tabela

O Timão segue em último lugar do grupo C, com seis pontos. E a Lusa se encontra na 3ª posição do grupo A, com três pontos.

Próximos jogos

O Corinthians encara o Botafogo-SP, fora de casa, na quarta-feira (14), às 21h35. Já a Portuguesa recebe o Água Santa, no Canindé, na quinta-feira (15), às 21h30.