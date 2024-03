Antes de a bola rolar oficialmente na edição do Campeonato Paulista 2024, a Internacional de Limeira era considerada por muitos o time com menos chance de classificação para as quartas de final no grupo C. Afinal, era formada por dois clubes da Série A (Corinthians e Red Bull Bragantino) e um da Série B (Mirassol).

No entanto, surpreendendo muita gente, a Inter conquistou a classificação para a próxima fase do Paulistão com uma rodada de antecedência ao vencer o Ituano, no último sábado, por 2 a 0. O atacante João Felipe participou do sucesso diante do clube de Itu. Remanescente da campanha da Série D de 2023, ele apontou que o entrosamento foi determinante para o Leão conquistar a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista.

“Ano passado tínhamos o objetivo do acesso à Série C. Foi montado uma equipe forte, mas infelizmente fomos eliminados pelo Caxias, que posteriormente conquistou uma vaga na terceirona. Porém, algumas peças continuaram para 2024 e esse entrosamento foi fundamental para termos sucesso neste começo de ano. Além disso, o nosso elenco é muito focado e soube aproveitar as oportunidades em partidas pontuais na campanha. Fizemos bons jogos e merecemos essa classificação”, declarou o atacante, que foi o artilheiro da Inter de Limeira na Série D 2023.

O último compromisso da Inter de Limeira na primeira fase do Paulistão será no próximo sábado, às 16h, diante do Santos no estádio da Vila Belmiro. Mesmo já classificado, João Felipe garante que os comandados de Junior Rocha não baixarão o ritmo intenso da equipe.

“Não mudaremos o nosso foco. Vencer sempre é importante e aumenta a confiança. Acreditamos numa partida acirrada e enfrentaremos uma das maiores equipes do Brasil. Podem ter certeza que motivação não faltará”, finalizou.