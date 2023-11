Fluminense vence Santos em plena Vila Belmiro

Em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Santos foi goleado por 3 a 0 para o Fluminense. A equipe de Diniz foi bastante eficiente e conseguiu um placar confortável, mesmo jogando fora de casa. Por outro lado, a situação do alvinegro praiano persiste em alerta, muito por conta da derrota e pela classificação apertada com outros times na competição.

Como foi o jogo:

No começo do jogo, houveram investidas de Soteldo, mas um início equilibrado e com muitos espaços para velocidade dos pontas de ambas equipes na busca dos contra-ataques.

Até que aos 10min, em uma linda troca de passes feitos por Arias e Martinelli, o volante Martinelli do Fluminense chutou rasteiro, de fora da área, e com a perna esquerda, abriu o placar na Vila Belmiro.

Aos 18min, o Santos conseguiu responder com uma batida de longe de Dodô, a bola passou por cima do gol, sem levar muito perigo para o goleiro Fábio.

Aos 23min, o Fluminense voltou a atacar, mais uma vez, John Arias na criação da jogada e Cano finalizou de fora. O arqueiro João Paulo, do Santos, colocou a bola pra escanteio.

No minuto 27 da etapa inicial, Keno bateu e João Paulo, com uma bela defesa, impediu o Flu de ampliar o placar.

Já com 36min, em uma linda assistência de Diogo Barbosa que cruzou, John Arias cabeceou para o fundo das redes, sem chances de defesa para João Paulo. Com isso, o Fluminense ampliou o marcador para 2 a 0.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Keno recebeu um ótimo passe de Arias e deu um tiro à queima roupa, mas João Paulo foi milagroso, defendendo e mandando pra linha de fundo.

Nesse contexto, a primeira etapa terminou com o Fluminense vencendo por 2 a 0.

Segundo Tempo

A partida reiniciou com o Santos indo pra cima, com tudo, obrigando Fábio a trabalhar arduamente. Aos 05', Soteldo entrou pela grande área, mas finalizou mal, com a perna esquerda. A bola parou na defesa tricolor que afastou o perigo.

Com 12min de jogo, Mendoza bateu de muito longe, de canhota, e Fábio operou uma linda defesa. Aos 14min, o Fluminense chegou pela primeira vez na etapa complementar. Jogada pela esquerda, Diogo Barbosa lançou para Ganso que chutou no travessão.

Ainda com 14min, a bola sobrou mais uma vez com o Flu que, novamente pelo lado esquerdo, marcou o seu terceiro gol. Ganso fez o lançamento para Arias que tocou, de primeira, para Martinelli, que com muita calma, deu a assistência para Germán Cano, o centroavante bateu cruzado com a perna direita pro gol.

O Santos continuou persistindo com o intuito de, ao menos, diminuir o placar, porém as finalizações não surtiram efeito. Com 23min, o Santos finalizou na trave, no chute de Maxi Silveira. No lance anterior, Fábio defendeu de forma milagrosa, na batida forte e rasteira de Marcos Leonardo.

No minuto 30 da segunda etapa, Weslley Patati que entrou, de perna esquerda, bateu na intermediária ofensiva e a bola foi pra fora. Aos 39min, Soteldo criou uma ótima jogada, tocou para Furch, dentro da área, ele deixou um defensor tricolor no chão, bateu na calmaria, dessa vez, Nino tirou em cima da linha para acabar com o perigo.

Já nos minutos finais do segundo tempo, Joaquim chutou muito forte, dentro da área, a bola estourou na trave e não entrou. Nesse sentido, a partida encerrou com o placar de 3 a 0 para o Fluminense.

Como fica?

Com esse resultado, o Santos está na 15ª colocação com 43 pontos, já o Fluminense é o 7º colocado com 56 pontos.

Na próxima rodada, a penúltima do campeonato, o Santos jogará contra o Athletico Paranaense, o confronto será realizado no próximo domingo (03), às 18h30, na Ligga Arena. Pelo lado do tricolor das laranjeiras, o Fluminense encarará o Palmeiras, também no dia (03), às 16h, no Allianz Parque.