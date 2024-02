Neste sábado (24), Ituano e Red Bull Bragantino se enfrentarão na décima rodada do Campeonato Paulista de 2024 no Estádio Novelli Júnior, às 16h.

O Galo de Itu vem em busca da sua segunda vitória no campeonato que dará acesso a zona de classificação em seu grupo dependendo do resultado da Portuguesa, segunda colocada. Já o Red Bull Bragantino jogará para manter sua invencibilidade no Paulista e na Libertadores.

Situação do Galo

Após ser eliminado da Copa do Brasil e demitir o técnico Marcinho, o auxiliar Douglas Leite terá a missão de comandar o Ituano interinamente diante o Bragantino.

De cara, o interino terá o desfalque importante do meia Eduardo Person, recebeu o terceiro amarelo contra a Ponte Preta e está suspenso. Com isso, Yann Rolim deve ser o substituto. Algumas outras mudanças podem surgir no time titular.

Provável escalação: Jefferson Paulino; Léo Duarte, João Vialle, Vitão e Jonathan Silva; Miquéias, Kaíque Clemente e Yann Rolim; Pablo Diogo, Vinícius Paiva e Zé Carlos.

Situação do Massa Bruta

O técnico Pedro Caixinha contará com o importante retorno do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que não atuou nos dois últimos jogos para tratar de assuntos pessoais. É possível que o atleta seja titular neste confronto, até para manter o ritmo de jogo para o duelo de terça-feira, na Libertadores.

Nas demais posições, é provável que mudanças sejam feitas por causa do jogo da Liberta, podendo poupar algum ou outro jogador.

Provável escalação: Cleiton; Andres Hurtado, Douglas Mendes (Léo Ortiz), Léo Realpe (Lucas Cunha) e Juninho Capixaba; Jadsom, Raul (Eric Ramires) e Lincoln (Lucas Evangelista); Vitinho, Nacho e Thiago Borbas (Eduardo Sasha).

Como vêm o Ituano?

Em nove jogos pelo Campeonato Paulista, o Ituano soma uma vitória, três empates e cinco derrotas com quatro gols marcados e 15 sofridos, terceiro colocado no Grupo A com seis pontos ficando atrás da Portuguesa por um ponto de diferença.

Como vêm o Red Bull Bragantino?

A equipe comandada por Pedro Caixinhas no Campeonato Paulista já soma quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, Líder do grupo C com 15 pontos, um a mais do que o segundo, o Mirassol.

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

Quarto árbitro: Marcio Mattos dos Santos

VAR: Daiane Muniz dos Santos