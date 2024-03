A noite da última segunda-feira (18) definiu a vida dos times brasileiros na Libertadores. Foi feito o sorteio dos 8 grupos da fase inicial da competição internacional.

Com isso, os 7 clubes brasileiros classificados para a disputa do torneio conheceram seus caminhos. Dessa forma, Flamengo e Fluminense foram alguns dos que souberam o que os aguarda na mais tradicional competição internacional da América do Sul.

As trajetórias de cada clube

Flamengo

1ª rodada: Millionários (El Campín-COL); 2 a 4 de abril

2ª rodada: Palestino (Maracanã); 9 a 11 de abril

3ª rodada: Bolívar (Hernando Síles-BOL); 23 a 25 de abril

4ª rodada: Palestino (La Cisterna-CHI); 7 a 9 de maio

5ª rodada: Bolívar (Maracanã); 14 a 16 de maio

6ª rodada: Millonarios (Maracanã); 28 a 30 de maio

Fluminense

1ª Rodada: Alianza Lima (Alejandro Villanueva - PER); 2 a 4 de abril

2ª rodada: Colo-Colo (Maracanã); 9 a 11 de abril

3ª rodada: Cerro Porteño (Gen. Pablo Rojas - PAR); 23 a 25 de abril

4ª rodada: Colo-Colo (Monumental David Arellano - CHI); 7 a 9 de maio

5ª rodada: Cerro Porteño (Maracanã); 14 a 16 de maio

6ª rodada: Alianza Lima (Maracanã); 28 a 30 de maio

A problemática

Nota-se pela lista acima que, em todas as rodadas que o Fluminense manda o jogo em casa, o Flamengo também o faz.

Isso ocorre pelo fato das duas equipes terem sido cabeças de chave no sorteio da fase de grupos. Por conta disso, suas tabelas ficam espelhadas.

A CONMEBOL ainda divulgará a tabela detalhada dos confrontos, mas já se sabe que os dois rivais cariocas terão uma dor de cabeça para comportar esses jogos da fase de grupos num espaço previsto de dois dias para cada vez.

Será um desafio conciliar isso. Ao todo, serão três rodadas em que essa problemática acontece: A 2ª, a 5ªe a 6ª.