Bahia e Vitória decidirão o título do Campeonato Baiano de 2024. Mas, os principais clubes do estado tiveram que dividir o protagonismo na competição estadual com o Barcelona de Ilhéus. O clube foi a grata surpresa da competição. Terminou a primeira fase em terceiro lugar com 16 pontos em nove jogos e só acabou sendo eliminado pelo Vitória nas semifinais.

Conquistado o terceiro lugar na classificação geral, o Barcelona de Ilhéus garantiu um calendário robusto para a próxima temporada com vagas na Copa do Brasil e Série D. Um dos reforços contratados pela Onça-Pintada para o Campeonato Baiano foi o jovem atacante Zé Felipe, que havia sido artilheiro do Artsul no Campeonato Carioca Sub-20 de 2023. Tendo 20 anos e sendo baiano da cidade de Terra Nova, Zé Felipe não escondeu a felicidade de disputar a principal competição do seu estado, principalmente pelos objetivos alcançados.

“Só gratidão por viver esse momento. Pela primeira vez na carreira atuei na elite de um estadual e já consegui ajudar o clube a atingir grandes feito. Foi uma sensação única ter a experiência de ter participado de um elenco tão vitorioso e que conseguiu garantir um importante calendário ao Barcelona de Ilhéus em 2025”, destacou, o atacante, que chegou a ficar afastado de algumas rodadas em virtude de ter sido contaminado pelo mosquito da Dengue.

A passagem de Zé Felipe pelo Barcelona de Ilhéus foi por empréstimo junto ao Artsul. Ele que esteve em campo em um dos jogos das semifinais contra o Vitória, agora espera definir o seu futuro em breve.

“Minha ideia é procurar evoluir sempre. Sem dúvida, saio do Barcelona de Ilhéus um jogador mais completo fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. Tenho vínculo com o Artsul e vamos definir qual melhor projeto para a sequência da minha carreira”, finalizou Zé Felipe.