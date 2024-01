Baiano, Zé Felipe retorna ao estado como reforço do Barcelona de Ilhéus e crava: “Vamos brigar pelo título”

O Barcelona de Ilhéus é um clube SAF fundado em 2019. Dois anos depois da sua criação, a equipe conquistou a segunda divisão do Campeonato Baiano e logo na sua primeira participação na elite do estadual chegou entre os semifinalistas. No ano passado, o Barcelona também conseguiu se manter na primeira divisão do Campeonato Baiano terminando a competição em sétimo lugar.

Para 2024, o Barcelona de Ilhéus tem montado um elenco forte e contratou jogadores de qualidade. Um deles vem por empréstimo do Artsul. Trata-se do atacante Zé Felipe, de 20 anos. O Artsul é um clube formador do Rio de Janeiro, que revelou o atacante Eguinaldo, ex-Vasco, e que foi negociado recentemente com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Depois de Eguinaldo, a aposta dos dirigentes do Artsul é Zé Felipe, que tem multa rescisória de 15 milhões de euros e já recebeu sondagens do futebol português.

Em virtude da boa vitrine que é o projeto do Barcelona de Ilhéus, Zé Felipe resolveu aceitar o desafio de retornar ao seu estado de origem. Ele que nasceu na cidade de Terra Nova passou pelas categorias de base do Jacuipense e Atlético Alagoinhas. Além da vitrine, o fato de o Barcelona de Ilhéus ter montado um time forte motivou o jovem atacante. “Vamos brigar pelo título. Isso me fez querer aceitar a proposta do Barcelona de Ilhéus. Como eu sou uma revelação do futebol baiano seria muito especial conquistar o estadual. As expectativas são as melhores possíveis e espero corresponder a confiança que a diretoria teve ao me contratar”, declarou o atacante, que soma 26 gols em sua trajetória.

Zé Felipe já treina com os seus novos companheiros. A estreia do Barcelona de Ilhéus no Campeonato Baiano acontece na próxima quarta-feira, às 17h, em casa, contra o Juazeirense. “Fui muito bem recebido pela comissão técnica e pelo restante do elenco. Isso é muito gratificante ao atleta e faz eu render o meu melhor futebol. Os primeiros treinos foram ótimos. Estou adaptado e pronto para fazer um excelente Campeonato Baiano”, garantiu a joia do futebol baiano, que quando tinha apenas 18 anos foi relacionado em jogos do Atlético Alagoinhas na Série D.

Vale lembrar que Zé Felipe fez história em 2022 com a camisa do Ipojuca ao ser o maior artilheiro da história do Campeonato Pernambucano Sub-20 com 11 gols. No ano passado, ele marcou sete tentos pelo Artsul sendo titular tanto no time profissional, quanto na equipe de juniores.