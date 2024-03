Com vaias em pleno Castelão, o Fortaleza conheceu mais uma derrota. Desta vez, para o Vitória, por 1 a 0, neste sábado (23), pela Copa do Nordeste. O único gol da partida saiu de uma penalidade cometida por Pochettino ao colocar a mão na bola dentro da área. Matheuzinho foi para cobrança e mandou para as redes.

Tudo zerado

O jogo começou com o Vitória mantendo a posse de bola e pressionando. Aos 10, Camutanga encheu o pé, mas João Ricardo defendeu. Na sequência, o Laion chegou com Moisés, chutando forte de dentro da área para linda defesa de Lucas Arcanjo.

Na reta final, o Fortaleza passou a manter bola no pé e criar chances perigosas. Aos 36, Calebe teve boa oportunidade, mas parou em Lucas Arcanjo, que saltou para linda intervenção. Sem mudanças, as equipes saíram zeradas para o intervalo.

Vitória converte penalidade e vence

A partida recomeçou com o Fortaleza buscando manter a posse de bola, pressionar e criar. Já o Vitória, passou a observar e estudar o adversário. Aos 11, Alerrandro tentou, mas mandou por cima do gol de João Ricardo. Na sequência, Marinho também levou perigo chutando para fora.

No desenrolar da partida, as equipes meteram o pé e acionaram o modo desespero. Aos 25, Matheuzinho teve boa chance de cabeça, mandando a bola pertinho da trave de João Ricardo. Mas, foi aos 31, que o desespero de Pochettino para afastar, acabou metendo a mão na bola e o juiz sem pensar duas vezes, marcou pênalti. Na sequência, Matheuzinho converteu e marcou para o Vitória.

Sem mais mudanças, o Fortaleza saiu vaiado pela torcida, enquanto o Vitória saiu vitorioso em pleno Castelão.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Vitória vai a 11 pontos no Grupo A. No Grupo B, o Fortaleza segue com oito pontos.

Próximos Jogos

O Fortaleza agora, vai enfrentar o Maranhão pela Copa do Nordeste. A bola rola na quarta-feira (27), às 21h30. Nos mesmos dia e horário, o Vitória encara o Treze-PB em casa, também pelo Nordestão.