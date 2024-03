Após um empate por 0 a 0 na Arena Fonte Luminosa, Ferroviária e Juventus decidiram a vaga para as semifinais do Paulistão A2 na marca da cal. A Locomotiva abusou da força, desperdiçou três cobranças e o Moleque Travesso acabou levando a melhor, com placar de 3 a 1 na disputa de pênaltis. O lateral-esquerdo Cesar Bernardino comentou sobre os duelos contra a Ferroviária e comemorou a vaga para a próxima fase.

"Todo mundo está de parabéns. Dois confrontos difíceis e pegados. Poderíamos até ter saído com a vitória, tivemos as nossas chances, mas o que importa é que conseguimos a classificação. Esse elenco merece demais. Hora de comemorar, mas não esquecer que ainda tem mais pela frente", disse Cesar.

O Juventus já deixou sua marca nessa edição. Depois de quatro anos, a equipe voltou a se classificar para os mata-matas. Foi a primeira vez, neste atual formato, que a equipe da Mooca alcançou as semifinais da competição. Agora, a equipe busca quebrar uma marca ainda maior: o Moleque Travesso não disputa a série A1 do Paulistão desde 2008. Hoje técnico, Fernando Diniz foi um dos atacantes da equipe naquela temporada.

"Independentemente do que for acontecer, esse grupo já fez história com nossa determinação e vontade. O Juventus é muito grande. Sei que muita gente espera por isso, então faremos de tudo para seguir quebrando tabus e colocar o clube de volta à primeira divisão estadual, que é onde o Juventus deve estar", concluiu o lateral-esquerdo.

Para alcançar o sonho de retornar à primeira divisão, o Juventus encara o Velo Clube, pelas semifinais da série A2. Quem avançar para a grande final, já terá vaga garantida para o Paulistão 2025. O primeiro jogo será na Rua Javari, casa do Moleque Travesso. O Velo Clube decide em casa por ter melhor campanha. As datas e horários dos confrontos ainda não foram definidos.