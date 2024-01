Internacional goleia Santa Cruz e vence na estreia da Copinha

Na tarde desta quarta-feira (03), Internacional e Santa Cruz de Riachuelo (SE) mediram forças pela 1ª rodada do Grupo 12 em duelo válido pela Copa São Paulo de Futebol Júnior no Estádio Zeziho Magalhães. O Colorado goleou a equipe sergipana por 6 a 0. Ricardo Mathias, Gabriel Carvalho, Valentin, Pedro Henrique e Vinicius Souza marcaram para o Inter.

Domínio Gaúcho

O início da etapa inicial foi equilibrado, porém, gradativamente o time do Beira-Rio foi tendo o controle da partida. Aos 27 e 32 minutos da etapa inicial, o Inter colocou a bola na rede com Ricardo Mathias e Gabriel Carvalho, respectivamente. Ambas as jogadas, tiveram erros da defesa adversária que pesaram no placar.

Pelo segundo tempo, o Colorado foi superior e não deixou o Santa Cruz levar perigo ao gol defendido por Gabriel Raulino. Valentin aos três minutos e Pedro Henrique aos sete, marcaram logo no começo. Aos 20, o árbitro marcou pênalti a favor do clube gaúcho. Vinicius Souza foi para a cobrança e não desperdiçou. Quando o cronometro apontou o minuto 38, Enzo, filho de Fernandão, ídolo do Inter, marcou um golaço do meio da rua para ampliar a goleada e fechar o caixão, 6 a 0.

Outro embate do grupo

Anfitrião da chave, o XV de Jaú fez o valer o mando de campo e goleou o Velo Clube por 4 a 0. Por conta do saldo de gol, a equipe do interior paulista é o vice-líder da chave.

De olho na tabela!

Confira a classificação do grupo 12 da Copinha 2024, após a rodada inaugural.

1 - Internacional | 3pts

2 - XV de Jaú | 3pts

3 - Velo Clube | 0pts

4 - Santa Cruz de Riachuelo | 0pts

Anote na agenda, torcedor

No próximo sábado (06), as quatro equipes voltam aos gramados. Inicialmente, XV de Jaú e Santa Cruz de Riachuelo se enfrentam às 19h30 (horário de Brasília). Mais tarde, às 21h45, a batalha será entre Velo Clube e Internacional.

Vale ressaltar que todas as partidas do grupo serão realizadas no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.