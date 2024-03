A manhã dessa sexta-feira (01) foi de convocação para a Seleção Brasileira. Na sede da CBF, o treinador Dorival Jr. convocou 26 nomes para a disputa de duas partidas amistosas contra Inglaterra e Espanha no final de março.

Foi a primeira convocação do treinador, que assumiu como comandante da Seleção Brasileira há pouco mais de um mês e meio. Ele chegou com a missão de substituir Fernando Diniz, que havia sido demitido alguns dias antes.

Nessa sua primeira convocação, alguns nomes foram novidades. Decidimos dar uma olhada mais profunda em cada um deles para entender melhor o que podemos esperar deles na Seleção Brasileira.

Nomes de confiança

Dorival apostou em nomes com os quais já tenha trabalhado em algum momento na carreira. Em especial, atletas que estiveram com ele no São Paulo durante a última temporada.

Foram três nomes ao todo: Rafael, Beraldo e Pablo Maia. Dos três, o mais surpreendente sem dúvidas foi Maia. O meio-campista de 22 anos foi titular com Dorival Jr. na campanha do título da Copa do Brasil na última temporada, porém poucas pessoas esperavam que ele fosse ser integrado à seleção num futuro tão breve.

Maia apresentou grandes credenciais pelo São Paulo desde sua estreia profissional, em 2022. Disputou mais de 100 jogos e marcou 7 gols pelo Tricolor. A tendência é que não seja titular, mas é importante salientar que fará parte do grupo e vivenciará experiência de viajar América do Sul afora com o selecionado canarinho.

O retorno de Andreas Pereira

Dorival também anunciou o retorno de Andreas Pereira à Seleção Brasileira. O belgo-brasileiro foi convocado apenas uma vez para a seleção, em 2018, quando o Brasil enfrentou Honduras em um amistoso, o vencendo por 5 a 0.

O retorno espanta, mas não impressiona. Andreas vive grande momento pelo Fulham, da Inglaterra, e a convocação nada mais é do que uma premiação pelo seu bom desempenho recente.

Casemiro de volta

Tendo ficado de fora da última convocação da Seleção Brasileira em novembro do ano passado, quando Fernando Diniz ainda era o treinador, Casemiro retorna ao selecionado brasileiro com Dorival Jr.

O volante dispensa comentários. É um dos grandes jogadores na sua função dentro do futebol mundial na última década. Apesar de oscilante, ainda segue vivendo grandes momentos defendendo as cores do Manchester United, da Inglaterra.

Além disso, pesa o aspecto de liderança. Casemiro tem 31 anos e ostenta 75 partidas defendendo a seleção. Chegou a trajar a braçadeira de capitão em muitos jogos e certamente agregará dentro desse aspecto na Seleção Brasileira.

Lucas Paquetá retorna à seleção

O meio-campista Lucas Paquetá enfim retorna ao ponto mais alto do futebol brasileiro, de forma merecida. Lucas vive um grande momento na Inglaterra, defendendo as cores do West Ham.

Ele havia ficado de fora da última convocação por conta de polêmica envolvendo acusação de estar envolvido em esquema de apostas, o que fez com que fosse cortado da lista dos 23 nomes que disputaram duas rodadas de Eliminatórias.

O retorno é apenas uma coroação da boa fase que vive, sendo um dos principais brasileiros atuando na Europa nessa temporada.

João Gomes, Douglas Luiz, Bruno Guimarães

Dorival apostou em três volantes modernos da Premier League para sua primeira convocação. João Gomes defende as cores do Wolverhampton, enquanto Douglas defende as do Aston Villa e Bruno as do Newcastle.

Os três são destaques dentro da Liga Inglesa dentre estatísticas defensivas e de distribuição de jogadas. Douglas Luiz, inclusive, vive um momento artilheiro, tendo marcado 3 gols e colaborado com uma assistência nos últimos cinco jogos.

João Gomes tem sido destaque constante nos aspectos defensivos pelo Wolverhampton, tendo recebido elogios constantes de seu treinador por conta das boas atuações que tem feito.

Já Bruno é carta carimbada, pois foi titular do Brasil na última data FIFA e já está em evidência com o torcedor brasileiro. Dispensa apresentações, mas sempre é válido comentar sua qualidade. Tal qual os outros dois citados, se destaca em estatísticas ofensivas e defensivas pela Premier Legue.

A afirmação de Endrick

Endrick também foi um dos 26 convocados por Dorival Jr. O jovem atacante de 17 anos, que atualmente defende o Palmeiras, foi convocado pela segunda vez seguida.

Sob a tutela de Fernando Diniz, em novembro do ano passado, entrou em campo contra Argentina e Colômbia, nos confrontos válidos pelas Eliminatórias.

Fez parte do Pré-Olímpico na Venezuela, no começo de 2024, e agora recebe a confirmação de que fará parte desse ciclo de Seleção para a próxima Copa de forma constante com mais essa convocação.

O retorno de Richarlison

Novamente, Richarlison é convocado pela Seleção Brasileira. Presente na última Copa do Mundo, em 2022, o centroavante do Tottenham acabaria ficando de fora das últimas listagens por conta de fatores técnicos e físicos, pois passou algum tempo lesionado também.

Apesar disso, seguiu comprometido e hoje entrega boa forma pelo Tottenha, na Inglaterra. Na atual temporada, são 11 gols em 25 jogos, além de uma assistência distribuída.

O bom momento o coloca novamente em condição de representar seu país. Buscando se afirmar como camisa 9 desse novo ciclo de Seleção, terá grande desafio contra Inglaterra e Espanha.

Savinho convocado

O ponta Savinho, do Girona, foi convocado por Dorival Jr. O treinador promoveu a convocação do jovem ponteiro do time espanhol, consagrando assim sua primeira convocação para a Seleção Brasileira com um talentoso estreante.

Savinho vive um grande momento pelo Girona, uma das sensações da atual LaLiga. É titular e uma das referências técnicas da equipe, portanto é merecedor dessa chance. Além dele, o lateral-direito Yan Couto também representará o Girona na Seleção Brasileira para essa próxima data FIFA.

A Seleção Brasileira entrará em campo nos dias 23 e 26 de março, contra Inglaterra e Espanha, respectivamente. O duelo contra a Inglaterra será no estádio de Wembley, em Londres, e o confronto contra a Espanha será no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

A promessa é de dois bons confrontos e dois bons testes para Dorival à frente da seleção. A conferir como se sai o estreante treinador no comando da amarelinha.