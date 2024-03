Na segunda rodada do Brasileirão Feminino, a atacante Fabiola Sandoval brilhou ao enfrentar seu antigo clube, o Internacional. Com uma excelente atuação, a jogadora paraguaia abriu vantagem para sua equipe, as raposas, ao marcar dois gols cruciais que garantiram a vitória em casa.

A atacante contou sobre o sentimento de reencontrar o ex clube: "Claro que sempre vou respeitar onde eu joguei, mas agora estou aqui, é a minha nova casa. Tenho que dar o meu melhor para ajudar o time."

Ela revelou também sua confiança antes do bom desempenho em campo: "Estava preparada para esse jogo, dias antes eu falava para mim mesma que seria um bom jogo e que eu iria fazer gol, sentia isso, estava na minha cabeça durante os treinos. Estou muito feliz pelos dois gols, e mais ainda por conquistar os 3 pontos em casa que é o mais importante."

Vale destacar que a equipe mineira vem muito bem nesse início de brasileiro, atualmente ocupam a segunda colocação e ainda não foram superadas no brasileiro, com 2 vitórias e 1 empate. E detalhe a tabela da equipe mineira não foi nada fácil enfrentou times como São Paulo e Inter em casa e ganhou da equipe do Flamengo no Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação | Nayra Halm

Sandoval e sua equipe agora direcionam sua atenção para o próximo desafio contra as Guerreiras Grená da Ferroviária. O confronto, marcado para sexta-feira às 16h, será fora de casa e promete ser um teste de fogo para as raposas.

Em relação ao próximo embate, Sandoval comentou: "Estamos bem preparadas e focadas para o próximo jogo, sabemos que é um time bom e não vai ser fácil. O bom é que teremos mais tempo para treinar e se preparar para esse jogo. Sei que vamos fazer o melhor e executar o

trabalho que nosso treinador passa para nós”, finalizou a atacante.