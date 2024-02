Nesse sábado (10), o Cruzeiro enfrentou o Real Brasília pelas quartas de final da Supercopa Feminina, no estádio Bezerrão em Brasília. As Cabulosas venceram por 1 a 0, com gol da estreante Fabi Sandoval ainda no primeiro tempo, e vão enfrentar o Avaí/Kindermann na semifinal do torneio.

ESTREANTE MARCA PELA PRIMEIRA VEZ

O primeiro tempo foi controlado pelo Cruzeiro, que teve as melhores chances na partida. Aos 6 minutos, Maii Maii tocou para Byanca Brasil, que finalizou para fora. Depois disso, as Cabulosas continuaram pressionando e, aos 26 minutos, a camisa 10 celeste cobrou o escanteio e, em uma sobra, a estreante Fabi Sandoval pegou de primeira e acertou o ângulo da goleira do Real Brasília, abrindo o placar no Bezerrão.

No fim da primeira etapa, as donas da casa acordaram e foram para cima tentando empatar o jogo, mas a defesa da equipe mineira estava bem armada e o primeiro tempo terminou mesmo em 1 a 0 para o Cruzeiro.

SEGUNDO TEMPO BEM EQUILIBRADO

O Real Brasília voltou muito melhor para a segunda etapa e conseguiu ser superior às Cabulosas. Aos 5 minutos, Pitty, que tinha acabado de entrar, criou uma boa chance e finalizou, mas a goleira Taty Amaro defendeu. As donas da casa continuaram atacando e, aos 9 minutos, Maria Dias tentou uma finalização de fora da área, mas a bola foi para fora.

Depois dessa pressão inicial do Real, o Cruzeiro melhorou e, aos 26 minutos, Byanca Brasil cobrou escanteio, a goleira Dida espalmou para fora da área e Fabi Sandoval finalizou por cima do gol. As Cabulosas continuaram melhores nos minutos finais e Carol, que entrou no segundo tempo, recuperou a bola e, na hora de finalizar, foi travada pela zagueira adversária. Os acréscimos foram todos do time da casa, que tentou uma última investida no fim do jogo, mas não conseguiu o empate, e a partida terminou com vitória celeste por 1 a 0.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

CABULOSAS NA SEMIFINAL

Agora, as Cabulosas enfrentarão o Avaí/Kindermann, que venceu ontem a equipe do Fluminense por 3 a 1, na próxima quinta-feira (15), pela semifinal da Supercopa Feminina.