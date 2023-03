De volta a Ferroviária, Sochor diz se sentir em casa: "Amo vestir essa camisa"

A atacante Sochor, que está de volta a Ferroviária, falou com exclusividade com a VAVEL Brasil e comentou sobre essa sua nova passagem nas Guerreiras Grená. Na último temporada a atleta estava no Palmeiras, onde ela conquistou a Libertadores e o Paulistão – com direito a gol no jogo de ida na final do Estadual.

“É um prazer estar aqui, me sinto em casa, amo vestir essa camisa e é uma honra poder representar um clube com tanta história dentro do futebol feminino”, iniciou a atacante.

Foto: Tiago Pavini / Ferroviária SAF

Nesta temporada de 2023, a Ferroviária teve saídas e chegadas importantes no seu elenco, sendo a Sochor uma das contratações importantes e experientes para uma equipe muito jovem. A atacante nos falou um pouco sobre a expectativa dessa reformulação que a equipe vive para voltar a ser protagonista das competições em que disputa.

“O time está muito bom, temos uma equipe muito forte onde todas tem condições de estar dentro de campo o que torna a disputas no treino mais acirradas e ajudando ainda mais no crescimento de cada uma. Estou muito feliz com o elenco que temos e temos grandes chances de conquistar títulos esse ano.”

Na noite desta segunda-feira (27), às Guerreiras Grená estreiam pelo Brasileirão de 2023, diante o Atlético-MG, às 20h, fora de casa. A principal competição nacional feminina tende a ser o mais disputada este ano, do que nos anteriores. Sochor nos falou sobre a importância desta evolução técnica no futebol feminino brasileiro.

“Cada ano que passa fica mais difícil, é isso torna o campeonato mais disputado, mais imprevisível, mas acredito que isso traz mais visibilidade, mais profissionalismo e crescimento para o futebol feminino.”

Pra finalizar, a atacante de 28 anos nos falou sobre suas metas individuais e se ainda sonha em ser convocada para Seleção Brasileira. Lembrando que neste ano de 2023 teremos a disputa da Copa do Mundo Feminina.

“Eu tenho algumas metas individuais sim, dentro de cada campeonato, com meus 28 anos acredito que tenho bastante experiência para conquista-las. Sobre seleção, é óbvio que toda jogadora sempre sonha em estar lá e eu vou continuar trabalhando pra quem sabe, receber uma oportunidade e estar pronta pra aproveitá-la”, finalizou Sochor.