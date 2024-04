Hoje (2) o Belgrano enfrenta o Internacional, às 19h (horário de Brasília), no Mário Kempes, em Córdoba, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.

O Belgrano do treinador Juan Cruz Real (récem chegado) vem embalado para está partida, após uma vitória por 4 a 1, contra o Tigre na Copa de La Liga Argentina. O bom desempenho na Copa nacional, não é o mesmo do Campeonato nacional onde o time luta para escapar do rebaixamento, com isso, a classificação para próxima fase não deve ser o principal objetivo na temporada, mas claro que se ela acontecer, os objetivos podem mudar.

Já o Internacional de Eduardo Coudet, vem pressionado para esse jogo, após a eliminação precoce no Campeonato Gaúcho para o Juventude, nos pênaltis. O time gaúcho vê esse jogo como uma forma de recuperar a confiança e devolver a esperança dos torcedores para o restante da temporada, e melhorar o clima dentro do vestiário, que ficou balancado após o zagueiro Robert Renan cobrar o pênalti de cavadinha e perder, tiveram noticias de que o goleiro Rochet havia partido para cima do jovem zagueiro.

Prováveis escalações

Belgrano: Chicco; Barinaga, Moreno, Troilo e Meriano; Lucco, Santiago Longo, Ariel Rojas e Francisco Metilli; Bryan Reyna e Passerini. Técnico: Juan Carlos Real.

Desfalques: Para essa partida, a equipe argentina não deve contar com o seu principal destaque, o meio campista Sanchez, que passou por uma cirurgia no joelho direito e deve ficar fora da equipe por um longo período e também não poderá com o goleiro Nahuel Losada que está com dengue.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Bruno Gomes (Bruno Henrique) e Wanderson; Alan Patrick e Borré. Técnico: Eduardo Rochet.

Desfalques: Para esse jogo, a equipe colorada não contará com o atacante Enner Valencia (contusão no pé direito) e com o meia recém chegado Aránguiz (procedimento ocular).

Histórico de confrontos

Essa é a primeira vez que as equipes se enfretam.

Arbitragem

Árbitro: Kevin Ortega (Peru)

Assistentes: Michael Crue (Peru) e Jesus Sánchez (Peru)

VAR: Diego Haro (Peru)