Neste sábado (09), o Internacional venceu o São Luiz por 3 a 0 e avançou para as semifinais do Gauchão 2024. Enner Valencia, Igor Gomes e Mauricio marcaram na classificação colorada no jogo único das quartas de final.

O Internacional dominou praticamente toda a primeira etapa e construiu o resultado tranquilamente. Aos 4 minutos, Enner Valencia abriu o placar após cruzamento de Bustos, que havia recebido passe de Igor Gomes.

Foi Igor Gomes, aliás, que marcou o segundo gol apenas 12 minutos depois. Aos 16, Alan Patrick cruzou na área e o zagueiro apareceu livre para cabeçar para as redes: 2 a 0. O defensor sentiu a coxa direita ainda na primeira etapa e precisou ser substituído. O São Luiz, por sua vez, apesar das tentativas, não conseguiu diminuir a vantagem.

Maurício marca na segunda etapa e dá números finais à partida

No retorno para o segundo tempo, o Colorado administrou a vantagem e parecia mais cômodo em campo. O São Luiz cresceu na partida e levou perigo ao gol de Anthoni. Aos oito minutos, chute de fora da área de João Vitor finalizou à direita do gol, passando perto.

Aos 18, Bustos deixou com Gabriel Morbeck, que bateu para o gol, venceu Anthoni, mas Robert Renan salvou quase em cima da linha. Ainda assim, foi o Colorado quem marcou na segunda etapa e deu números finais à partida. Aos 38, Mauricio recebeu de Lucca e bateu na saída do goleiro para dar a classificação ao clube Colorado.

As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira (13), pela segunda fase da Copa do Brasil, ambos fora de casa. O Inter vai a Brasília encarar o Nova Iguaçu, em partida às 20h, no estádio Mané Garrincha. Já o São Luiz visita o América-RN, às 21h30, na Arena das Dunas.

Agora na semifinal, o Inter espera o vencedor de Guarany de Bagé e Juventude, que se enfrentam ainda neste sábado (9).