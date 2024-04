Com o título do Campeonato Catarinense 2024, o volante Barreto alcançou uma marca expressiva para qualquer atleta. Em apenas seis temporadas, o camisa oito do Tigre chegou ao seu sétimo troféu conquistado. Desde 2019, quando defendia o Bragantino, Barreto vem erguendo títulos consecutivamente. Ele falou sobre as conquistas e destacou a importância do título catarinense.

“Muito feliz com mais esse título, era um campeonato que ainda não tinha conquistado, então estou muito feliz. Foi um campeonato muito difícil, enfrentamos grandes adversários, mas no fim, graças a Deus, conseguimos conquistar o título. Foi muito importante a gente conquistar esse título, deixar o nome marcado na história do clube”, disse.

A sequência de conquistas começou em 2019, quando defendia o Bragantino e conquistou o Troféu do Interior e o título da Série B do Brasileirão. Em 2020, também pelo time de Bragança Paulista, voltou a conquistar o Troféu do Interior. Pelo Botafogo foi novamente campeão Brasileiro da Série B, em 2021. Na temporada 2022/2023, conquistou o título da Challenger Pro League, pelo RWD Molenbeek. No retorno ao Criciúma, Barreto conquistou o acesso para a Série A do Brasileirão, a Recopa Catarinense e agora o título estadual. O volante celebrou a sequência de conquistas e destacou o sabor especial das taças vencidas com o Tigre.

“É muito bom poder ter uma sequência como essa, mostra que tenho feito um trabalho legal e ajudado nos clubes onde tenho atuado. É difícil conquistar títulos, então fico muito feliz por ter uma sequência como essa. Por ter sido formado no clube, eu tenho um carinho muito grande pelo Criciúma e consequentemente os títulos e conquistas aqui pelo Tigre tem um sabor especial”, concluiu.