Crystopher comemora acesso à Série A pelo Criciúma em sua primeira temporada

No último sábado (18), o Criciúma derrotou o Botafogo-SP por 3 a 0 no Majetoso, e conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro, a Série A. Após a partida, o meio-campista Crystopher comemorou o feito e destacou que é apenas sua primeira temporada pela equipe.

"Felicidade imensa em participar do acesso à Série A logo na minha primeira temporada por esse grande clube. Estávamos na briga com várias equipes, o que demonstra como é difícil essa competição, mas nossa regularidade e essa ótima sequência de resultados que conseguimos nos últimos cinco jogos nos credenciaram a esse feito. Agora é encerrar esse ano com chave de ouro e descansar nas férias", disse Crystopher.

Na Série B,, o Criciúma acumula 45 gols marcados e 31 sofridos. A trajetória do segundo colocado é composta de 19 vitórias, sete empates e 11 derrotas. Vale destacar que apesar da ótima campanha, a equipe só conquistou o acesso nesta penúltima rodada. Isso é explicado pela alta competitividade do torneio, no qual, até o oitavo colocado tem chances de subir de divisão.

O camisa 18 soma 32 jogos disputados, sendo 15 destes pela Série B, um gol e uma assistência na temporada. O jogador de 25 anos, que está em seu primeiro ano vestindo a camisa do Tigre, também avaliou seu desempenho.

"Como eu disse, foi minha primeira temporada pelo Criciúma, então tive que me adaptar ao clube e ao estilo de jogo do time. Consegui deixar boas impressões quando entrei em campo, o que me motiva a continuar trabalhando", finalizou o atleta.

O Criciúma volta a campo pela última rodada da Série B no sábado (25), às 17h, diante do Novorizontino, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.