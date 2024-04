Adriano Martins fala sobre título goiano e expectativa para disputa do primeiro brasileirão

Após a conquista do Campeonato Goiano de 2024, o terceiro título estadual consecutivo, a equipe do Atlético-GO se prepara para a partida de estreia no Brasileirão. O clube encara o Flamengo dentro do Antônio Accioly. Titular da campanha vitoriosa do clube goiano, o zagueiro Adriano Martins falou sobre esse que foi seu primeiro troféu da carreira como profissional.

“Foi um momento muito emocionante e especial para a minha carreira. Ser campeão é algo incrível. Nosso grupo fez uma grande campanha e merecia demais esse título. Nunca vou esquecer desse momento, poder comemorar com minha esposa no gramado com o estádio lotado. Espero poder vivenciar cada vez mais dias assim”, disse o jogador.

Pelo estadual, Adriano participou de 15 dos 17 jogos do Dragão no estadual, sendo titular em 14 deles. Neste ano já são três gols marcados em 17 partidas, somando suas atuações na Copa do Brasil ao qual o Atlético-GO ainda está vivo, na Terceira Fase.

O atleta chegou ao clube para a temporada de 2024 após uma ótima passagem pelo Grêmio Novorizontino. Onde realizou 47 jogos em 2023 (46 deles como titular) sendo o atleta que mais atuou pelo clube no ano. Além de ter marcado dois gols. O zagueiro irá disputar pela primeira vez na carreira a elite do futebol brasileiro e falou sobre o assunto.

“Agora já mudamos a chave. A preparação para nossa estreia no Brasileirão tem sido intensa. Sabemos da dificuldade que esse torneio representa e para mim é a realização de um sonho poder jogar a elite do futebol brasileiro. Queremos lutar por coisas grandes porque sabemos da força do nosso grupo”, finalizou.