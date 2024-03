Confiança. Essa palavra define bem o sentimento de Anderson Conceição, zagueiro do Vila Nova, em relação ao jogo de volta da semifinal do Campeonato Goiano,, contra a Aparecidense. Depois de perder a partida de ida por 2 a 0, disputada no estádio Anníbal Batista de Toledo, o Time do Povo precisa ganhar por três gols de diferença para garantir vaga na grande decisão sem precisar passar pelos pênaltis.

“Precisamos ter, antes de mais nada, tranquilidade para não deixar a pressão pelo resultado atrapalhar o que já treinamos ao longo dos últimos dias. Acredito plenamente que somos capazes de reverter essa vantagem que eles construíram no primeiro jogo. A ideia é aproveitar o apoio do nosso torcedor para não perder a concentração em momento algum”, destacou o defensor.

Caso o Vila Nova conquiste uma vitória por dois gols de diferença, o confronto será decidido nos pênaltis. Anderson Conceição garante que todos os cenários possíveis foram testados durante o período de treinos.

“Pensamos em vencer o jogo sem precisar de ir para as penalidades, mas se houver necessidade… estamos prontos. Foi tudo treinado. Temos jogadores qualificados e experientes para bater pênaltis. E repito: só de saber que jogaremos em casa, diante do nosso torcedor, isso já é um alívio e tanto. Vamos jogar juntos”, afirmou.

A última vez que o Vila Nova venceu o Campeonato Goiano foi em 2005. Para quebrar os quase 20 anos de jejum, Anderson Conceição aposta na força ofensiva de sua equipe, que terminou a primeira fase do Estadual com o terceiro melhor ataque: foram 17 gols marcados em 11 jogos. A defesa, vale ressaltar, foi a segunda menos vazada com apenas cinco gols sofridos.

“Existe um equilíbrio muito forte entre o nosso sistema defensivo e os nossos jogadores de ataque. Não por acaso tivemos um desempenho tão bom na primeira fase. Creio que, se a gente conseguir repetir essa performance agora, a classificação pode ser nossa. Todos sabemos do tamanho do feito que seria chegar nessa final e, quem sabe, levantar o troféu que não vem há tanto tempo. Queremos fazer história com essa camisa”, garantiu Anderson Conceição.

Vila Nova e Aparecidense irão se enfrentar nesta quarta-feira (27), a partir das 19h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Time do Povo tem a chance de seguir vivo na disputa pelo seu 16º título do Campeonato Goiano.