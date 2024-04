Athletic anuncia contratação do lateral-esquerdo Alyson para a temporada 2024

Com vasta experiência em competições nacionais e passagens por diversos clubes de destaque, Alyson marca sua chegada ao Athletic, time de São João del Rei como um novo capítulo em sua carreira.

O lateral-esquerdo, cuja assinatura de contrato estende-se até abril de 2025, expressou seu entusiasmo em fazer parte deste projeto destacando sua confiança e a ambição da equipe em alcançar resultados expressivos na competição nacional.

“Acredito muito no projeto do clube. É uma equipe que vem crescendo nos últimos anos e não é à toa que está na Série C. Existem altas pretensões no torneio nacional e por isso acredito que posso agregar bastante com a minha experiência em competições assim para ajudar o clube a brigar na parte de cima”, afirmou o jogador.”

O atleta soma passagens por diversos clubes, incluindo Botafogo-PB, Sampaio Corrêa, Oeste, Ceará, Juventude, ABC e Água Santa. Com 229 jogos como profissional, Alyson transitou pelas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, tendo conquistado o acesso à Série C para B em 2022, quando defendia o ABC.

Alyson mostra otimismo para a disputa da Série C com o Athletic

Antes de se unir ao Athletic, o jogador estava atuando no Boavista-RJ, onde foi peça chave do time titular durante o Campeonato Carioca. Sua contribuição foi essencial para a campanha que levou o time carioca até a final da Taça Rio, disputando 12 partidas ao longo do torneio. Sobre sua chegada ao Esquadrão de Aço, Alyson se mostrou otimista.

“É uma cidade tranquila e boa para se viver. Já ouvi muito falar de São João del Rei. Em relação a estrutura, já pude passar por equipes em diferentes estados do Brasil e com certeza o Athletic não deixa nada a desejar para nenhuma delas. Temos tudo o que precisamos aqui para desempenhar o nosso melhor dentro de campo. Quanto ao elenco, temos uma mescla interessante de jogadores jovens com atletas mais experientes. Vamos treinar firmes para chegar entrosados já na nossa estreia, mas acredito que vamos evoluir ainda mais durante a competição. Estamos todos animados e empenhados para o torneio”, finalizou.