Um dos destaques do Madureira no Campeonato Carioca,, o volante Arthur deve definir o seu futuro nos próximos dias. Com propostas de clubes das Série C e B, o jogador afirma não ter pressa de selar um acerto. Arthur destaca que deseja disputar um campeonato por uma agremiação com chances de título.

"Fiz um Carioca muito sólido e meus números falam por si. É natural que alguns clubes se interessem, mas é necessário que as duas partes fiquem satisfeitas. O meu objetivo é atuar numa competição de qualidade e com possibilidades de ser campeão" disse.

Arthur foi o quarto melhor 'passador' do Campeonato Carioca. Ficou atrás apenas de André, Medel e Martinelli. O atleta ressalta que fez a melhor escolha em optar por disputar o Campeonato Carioca.

"Foi uma pena o Madureira não ter ido tão longe. Mas felizmente, do ponto de vista individual, consegui me destacar. Foi a melhor opção, sem dúvida. Que o restante de 2024 seja ainda melhor" definiu.