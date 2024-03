Na próxima quinta-feira (28), Athletic e Pouso Alegre voltam a se enfrentar pelo jogo da volta da final do Troféu Inconfidência de 2024, disputado entre as equipes que ficaram entre a 5ª e 8ª colocação do Campeonato Mineiro. No jogo de ida, a equipe de São João del-Rei venceu por 3 a 1, e precisa de um empate para garantir o título. Para o confronto, o técnico Roger Silva deve contar mais uma vez com o lateral Yuri.

Presente em nove das 11 partidas do Athletic até aqui no Campeonato Mineiro, Yuri projetou o jogo da volta da decisão do Troféu Inconfidência, e afirmou que nada está ganho, e que a equipe precisa entrar focada desde o início, para conquistar o título.

"Temos uma boa vantagem, mas sabemos que não está ganho. Precisamos entrar com foco total, desde o início, e mantermos ligados os 90 minutos, para que se tudo der certo, possamos sair com a vitória e o título. O grupo está fechado, trabalhando muito e queremos muito trazer essa conquista para o Athletic", disse Yuri.

Além disso, Yuri comentou sobre a importância do possível título ao Athletic, mirando os objetivos do clube. O campeão do Troféu Inconfidência garante vaga na Copa do Brasil em 2025.

"Sabemos que a conquista do Troféu Inconfidência tem o seu valor na temporada. Além de ser um troféu para o clube, nos dará a chance de jogar mais uma vez a Copa do Brasil e também nos ajudará a entrar da melhor forma possível na disputa da Série C este ano. Contamos também mais uma vez com a força da nossa torcida, que está sempre nos apoiando, para nos empurrar, e que se tudo ocorrer da melhor forma, possamos sair campeões", completou o lateral.

Athletic e Pouso Alegre se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del-Rei, para definir o campeão do Troféu Inconfidência de 2024.