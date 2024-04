Escala Klopp, prioridades e tensão: Tite esmiuça vitória do Flamengo

A noite da última quarta-feira (10) foi de triunfo rubro-negro pela Libertadores. Em sua estreia caseira na competição, pela edição de 2024, o Flamengo venceu o Palestino por 2 a 0, com gols de Pedro e Léo Ortiz.

O êxito foi celebrado pelo treinador Tite, comandante da equipe carioca, que ainda analisou outros aspectos da partida de maneira muito honesta intelectualmente. Essas foram algumas de suas respostas.

Foco do time em 2024

Perguntado sobre o uso de força total na maioria dos jogos durante a temporada, o treinador revelou que ainda fará reunião com a direção para traçar um planejamento e definir em quais frentes o Flamengo irá focar, esportivamente falando, em 2024:

"Vamos sentar com a direção para estabelecer prioridades. É humanamente impossível trabalhar com as competições de agora, com tamanha grandeza, e ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo, quarta e domingo. Em relação à sequência, a gente vai sentar com a direção. Gostaria de dizer para o torcedor. Ganhar tudo eu também quero. Mas é humanamente impossível. Se a gente não der prioridade a algo que é mais importante, a gente perde o planejamento."

Carioca como prioridade

Ainda respondendo à primeira pergunta, Tite revelou que o Carioca era tratado como prioridade pela diretoria rubro-negra ao começo da temporada:

"O aspecto clínico tira atleta. O Flamengo não paga o preço de saúde do atleta para vencer jogo. É sentar para ver o que a direção quer. A prioridade era vencer o Carioca. Agora, é sentar também e elencar a direção, o norte, com a utilização do grupo todo."

Diferença de ritmo entre primeira e segunda etapa

Tite analisou a diferença de ritmo da equipe do Flamengo entre as duas fases do jogo:

"Ela teve o aspecto emocional e físico, com a responsabilidade de fazer o placar, de saltar na tabela. Devo reconhecer uma coisa que cobrei bastante essa semana é a precisão de finalização. No outro jogo, a gente teve um declínio. Tivemos muitas oportunidades, e o goleiro adversário estava posicionado em dois lances. Foi um grande jogo no primeiro tempo, temos que reconhecer. Quando você não traduz isso, fica uma ansiedade no ar. Tem que passar por esses momentos e saber ser gelo."

Expectativa por vitória

"Sabíamos que tínhamos de vencer, num jogo em que fizemos um grande primeiro tempo, com grande volume. Quando você não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, nervoso, começa a bola parada. Equipe precisa de maturidade para jogar com pressão, como fez, e faz o segundo gol. Não queria. Queria fechar o primeiro tempo porque já merecia três ou quatro a zero. Foi pressionado no segundo tempo, mas felizmente pode definir também com trocas no segundo tempo."

Valorização do rodízio

"Por exemplo, hoje entrou o Léo Ortiz. O Fabrício (Bruno) estava com seis jogos seguidos, com duas viagens. Nessa valorização do grupo, nós vamos ter a utilização da equipe. Todos têm que estar preparados! Vai precisar de todos."

"Escala Klopp"

"'O plantel do Flamengo foi criado e estruturado. Eu não tenho que fazer uma coisa que eu goste, mas tenho que adaptar e potencializar o que a equipe tem. Ela é primeiro vertical, gosta de ir para o gol. É mais escola de Klopp do que qualquer coisa.

A equipe potencializa a velocidade dos externos, a qualidade do passe. Não é para o lado, é para frente. É potencializar esse trabalho todo", completou Tite, que ainda brincou com a quantidade de gols que o Flamengo tem desperdiçado na temporada atual.

Traduzir mais em gol senão o treinador vai parar antes do tempo. Eu penso em treinar até os 75 anos. Se não eles fizerem os gols, vão me fazer parar com 63 (risos). Vão me matar do coração."

Flamengo volta a campo no próximo domingo (14), diante do Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, quando fará sua estreia pelo campeonato nacional nessa temporada.

Pela Libertadores, o rubro-negro retorna a campo apenas no próximo dia 24, quando viaja à Bolívia para enfrentar o Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.