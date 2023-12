Com chances remotas, Flamengo enfrenta o São Paulo em busca do título do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (6), o São Paulo enfrenta o Flamengo no Morumbi, em um duelo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro,, às 21h30 (horário de Brasília).

O São Paulo entra em campo para cumprir tabela, a melhor posição que o time paulista pode terminar na competição, é em nono lugar e assim faturar um dinheiro maior. Caso o Tricolor termine em 11º, sua premiação será de R$20,5 milhões, já se alcançar a nona colocação, esse valor sobe quase dez milhões a mais e vai para R$28,6 milhões.

Confira a premiação do Campeonato Brasileiro de acordo com a sua posição:

1º colocado – R$ 47,8 milhões

2º colocado – R$ 45,4 milhões

3º colocado – R$ 43 milhões

4º colocado – R$ 40,6 milhões

5º colocado – R$ 38,2 milhões

6º colocado – R$ 35,8 milhões

7º colocado – R$ 33,4 milhões

8º colocado – R$ 31 milhões

9º colocado – R$ 28,6 milhões

10º colocado – R$ 26,3 milhões

11º colocado – R$ 20,5 milhões

12º colocado – R$ 19,1 milhões

13º colocado – R$ 17,6 milhões

14º colocado – R$ 17,2 milhões

15º colocado – R$ 16,7 milhões

16º colocado – R$ 16,2 milhões

Ainda dá?

Matematicamente o Rubro-Negro ainda pode tirar o título do Palmeiras, para isso acontecer, o torcedor carioca tem que torcer para o Cruzeiro vencer o Palmeiras e o Bahia sair vitorioso no confronto contra o Atlético-MG. Além dessa combinação de resultados, o Flamengo teria que tirar o saldo do Palmeiras, que é de 16 gols, algo quase “impossível” para o time carioca.

O Fla já se garantiu pelo menos para a Pré-Libertadores, porém, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Flamengo possui 93,4% de chances de se classificar direto para a fase de grupo da competição, basta uma vitória por qualquer resultado.

Retrospecto

As duas equipes andam se enfrentando muitas vezes, esse ano fizeram três confrontos e farão o quarto nesta quarta-feira.

O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil desse ano em cima do Flamengo, vencendo o jogo de ida e empatando o de volta. Já pelo primeiro turno do Brasileirão, as duas equipes também empataram por 1 a 1, no Maracanã, com gols de Lucas, pelo lado do São Paulo e Pedro para o Flamengo.

Na história do confronto, foram 146 duelos, o Tricolor Paulista leva a melhor com 57 triunfos, já o Rubro-Negro saiu vitorioso em 48 oportunidades, além disso, as equipes empataram 41 vezes.

Provável escalação

- São Paulo

Rafael, Nathan, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Luciano; Juan e Erison.

Técnico: Dorival Junior

Desfalques: Galoppo e Igor Vinícius (transição física); Rafinha, Lucas, James Rodríguez, Calleri, Pato, Marcos Paulo e Rodrigo Nestor (lesionados); Michel Araújo (suspenso).

- Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Técnico: Tite

Desfalques: David Luiz (recondicionamento físico), Gabigol (procedimento para recuperação da lesão no tendão do adutor direito) e Léo Pereira (suspenso).

Arbitragem

- Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

- Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)

- Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

- Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

- VAR: Diego Pombo Lopez (BA)