Flamengo vence Palestino em estreia caseira na Libertadores

Na noite dessa quarta-feira (10), o Flamengo fez sua estreia em casa pela Libertadores da America de 2024. O rubro negro venceu o Palestino por 2 a 0, com gols de Pedro e Léo Ortiz.

A partida já seria marcante pela estreia de Leo Ortiz, mas ganhou ainda mais emoção por conta de um desempenho dominante em todas as fases do campo por parte do rubro-negro, que incluiu gol de debutante.

Primeiro tempo de dominância

Flamengo controlou as ações da partida desde o princípio do jogo. Tecnicamente, se sobrepuseram desde o minuto inicial e souberam muito bem ferir o Palestino em suas investidas ofensivas.

O visitante, por sua vez, respondeu com postura agressiva e faltosa, visando cadenciar o ritmo da partida e minar as grandes valências do Flamengo em campo.

Ainda aos sete minutos, Léo Pereira teve chance clara em cabeceio livre após cobrança de falta partindo do lado do campo.

Apenas três minutos depois, em boa jogada entre Éverton e Pedro, o centroavante flamenguista teve sua primeira chance clara no jogo.

Apesar de nuances táticos, ainda prevalecia o jogo de confronto físico e intensidade nas ações.

Postura ofensiva clara

O Flamengo manteve bem clara a sua postura ofensiva durante a partida. O foco principal foi em levantar bolas na área, visando comprimir o sistema defensivo do Palestino.

Quando não isso, o rubro-negro optava pelas infiltrações em tabelinha ou em jogada de qualidade individual dos dois pontas, em especial Éverton Cebolinha.

O alívio do gol marcado

Já aos vinte e um minutos de partida, saiu o gol que inauguraria o placar no Maracanã. Em bonita jogada entre Ayrton Lucas e Pedro, o centroavante flamenguista tirou a bola do alcance do goleiro em drible e teve apenas o trabalho de empurrar a bola a gol.

Em jogada com Bruno Henrique na segunda etapa, o centroavante chegaria a marcar o segundo gol, porém seria anulado em impedimento.

Solidez defensiva

No aspecto defensivo, o Flamengo impôs solidez durante os 90 minutos. As principais chances claras de gol do Palestino surgiram em arrancadas ou lances de muita imposição física, mas ainda assim o Flamengo soube desempenhar bem com seus beques e com o seu goleiro Rossi.

A coroação de uma boa estreia

Léo Ortiz, que já vinha fazendo bom jogo, recebeu bom cruzamento no primeiro pau aos 39 minutos do segundo tempo, quando cabeceou firme ao fundo das redes e estreou sua contagem de gols pelo Flamengo, dando números finais ao placar.

Triunfo em números

Essa foi a 30ª partida consecutiva do Flamengo em que marcam gol num jogo de Libertadores, um recorde inédito na história da competição.

Foi também o gol de n° 120 de Pedro pelo Flamengo, além, é claro, do destaque ao 1° gol de Léo Ortiz pelo Flamengo.

Torcida marcando presença

Mais de 55 mil ingressos foram vendidos, mas somadas às gratuidades, o número de presentes se converteu em superior aos 58 mil.

Presença marcante do torcedor rubro-negro na partida.

Proximos desafios

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (14) pelo Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Atlético-GO em Goiânia, às 16h.