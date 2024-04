Artur Jorge valoriza desempenho dos jogadores mesmo com derrota no Equador

O técnico Artur Jorge concedeu entrevista coletiva após a derrota do Botafogo frente à LDU pela Copa CONMEBOL Libertadores. A partida foi fora de casa, no Estádio Casa Blanca, na noite da última quinta-feira (11).

Fala Artur Jorge!

Ao ser perguntado Artur Jorge exclamou que mesmo com a derrota havia ficado satisfeito com o desempenho de seus jogadores na partida.

“Sim, estou satisfeito com a entrega, satisfeito com o empenho, mas naturalmente tanto eu como os atletas o que nos define é o resultado. Sabemos que fizemos algumas coisas boas, sabemos que cometemos alguns erros que são muito castigadores a este nível, mas temos que ver do que bom fizemos para potenciar ainda mais isso”.

“Em termos do que foi o desempenho dos jogadores, estou muito satisfeito. Acredito no que tenho ao meu serviço, nos atletas, e acredito que podemos fazer muito melhor. O sentimento que levo daqui com o resultado negativo é de uma equipe que procura e que vai procurar fazer melhor no próximo desafio já.”

O técnico português também foi perguntado sobre como se sentiu em sua estreia pelo Botafogo e também na Libertadores.

“Muito satisfeito. É um prazer enorme, uma honra treinar o Botafogo em uma jornada que se inicia não somente no futebol brasileiro, mas também na Libertadores. Eu não poderia querer melhor companhia e melhor elenco ao meu serviço. Muito satisfeito e preparado para outras batalhas que virão”.

O Botafogo volta a jogar pela Libertadores na próxima quinta (24), quando recebe o Universitário no estádio Nilton Santos pela terceira rodada da fase de grupos.